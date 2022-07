5000 m





Ine Bakken kom inn på 16.11.64, vel fire sekunder bak både egen pers og årsbeste fra NM i Stjørdal for en måned siden. Her er EM-kravet 15.25.

1500 m

Det var klart størst deltagelse var på 1500 m der hele seks av de tolv løperne i herrefeltet noterte seg for personlige rekorder. Best av alle var Gulars Johannes Teigland med 3.49.42, en forbedring på ca. et halvt sekundet. Klubbkamerat Matias Andersen Førde og Mikkel Blikstad Thomassen fra IK Tjalve fulgte på de neste plassene litt over to sekunder bak vinneren.

Runars Ina Halle Haugen var under tre tiendeler bak sin egen pers da hun løp inn til årsbeste på 4.17.09 og ca. halvannet sekund foran den svenske



MS 1500 m 1 Johannes Teigland Gular, IL 3,49,52 New PB 2 Matias Andersen Førde Gular, IL 3,51,51 New PB 3 Mikkel Blikstad Thomassen Tjalve, IK 3,51,76 New PB 4 Sondre Arne Hoff Gular, IL 3,53,94 5 Roderick Appiadjei Duodu BUL, IL i 3,54,80 New PB 6 Merih Solomon Hailemicheal Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3,58,54 New PB 7 Endre Wigaard BUL, IL i 4,11,42 8 Andreas Rivenes Sem IF 4,15,23 New PB 9 Tobias Repstad Andersen Rygge IL 4,19,96 10 Nani Kula Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4,24,43 11 Mathias Hoelsveen Raufoss Friidrett 4,25,66 New SB 12 Elias Haugen Torjussen Vidar, Sportsklubben 4,26,18 KS 1500 m 1 Ina Halle Haugen Runar, IL 4,17,09 New SB 2 Olivia Weslien IF Gøta 4,18,57 3 Malin Hoelsveen Raufoss Friidrett 4,22,80 4 Sara Busic Idrettslaget Skjalg 4,26,89 5 Mali Jåvoll Hagen Brandbu IF 5,06,91 2000 m utfordreren Olivia Weslien fra IF Gøta. Raufoss' Malin Hoelsveen og Skjalgs Sara Busic var et stykke unna vanlig nivå etter sterke løp i det siste med henholdsvis 4.22.80 og 4.26.89. På 2000 m i G15 var det tre løpere som klart UM-krevet på 6.35. Ulrik Jåvoll Hagen fra Brandbu IF var helt suveren med 5,56,65, men også, Amund Nybakke Oppegård IL og Tobias Hansen Skovseth, Nordre Eidsvoll IL underskred kravet med mindre margin.

G 2000 m 1 Ulrik Jåvoll Hagen Brandbu IF 5,56,65 2 Amund Nybakke Oppegård IL 6,29,53 3 Tobias Hansen Skovseth Nordre Eidsvoll IL 6,33,81 4 Fredrik Pinås Fredrikstad IF 6,52,63 5 Lukas Jåvoll Hagen Brandbu IF 7,09,57 J 2000 m 1 Ada Hagli Lorentzen Nittedal IL 7,28,88

