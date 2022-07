Så var dagen kommet for Jakob Ingebrigtsen. VM-finale på 5000 meter! Hovedpersonen selv har ikke forsøkt å skjule skuffelsen over og "kun" ta sølvmedalje på 1500 meter tidligere i VM, og vi tar vel ikke mye feil hvis vi hevder at han var ekstremt innstilt på å ta gullet på 5000 meter natt til mandag. Hans første verdensmestertittel lå i potten.



Men man går ikke bare ut på banen og henter en verdensmestertittel. Seks løpere i finalen hadde bedre personlig rekord enn Jakob Ingebrigtsen. Joshua Cheptegei fra Uganda er verdensmester på 10000 meter fra 2019, og forsvarte tittelen også i årets mesterskap. Han er olympisk mester på 5000 meter fra Tokyo. Hans pers på distansen - 12.35,36. Store navn som Selemon Barega, Nicholas Kipkorir, Yomif Kejelcha, Jacob Krop, Mohammed Ahmed, Grant Fisher, Muktar Edris med flere ville også ha noen ord med i laget.



Slik gikk det

Som vanlig legger Jakob seg helt bakerst i feltet. Cheptegei tar teten. Oi oi oi dette blir spennende! Første 400 meter på 1.02,05. Jakob på tiende med god kontroll på de fremste. Bra! 1.03,19 på neste 400 meter. Cheptegei gjør jobben i front nå. Ikke så dumt for oss det vel (?) 2.36,58 på første tusen.



Vi er i gang med en ny tusenmeter og det går litt roligere nå. Cheptegei slipper seg litt ned og Krop overtar ledelsen. Kipkorir på andreplass nå. Jakob ligger plassert som han har gjort hele tiden. Og farten er fordelaktig. Veldig fordelaktig får vi tro. 2.41,20 på denne tusenmeteren. Jakob har spart krefter den første halvdelen, det er sikkert.



Kipkorir i front nå. Jakob henter svamp på sidelinjen. Du verden. Svampen funker og Jakob er plutselig helt framme blant de fremste. 3-4.plass. Og så drikker han. Et litt uvanlig syn på baneløp. Perfekt plassert nå. 2.46,73 på denne tusenmeteren. Enda langsommere altså.



Fortsatt fjerdeplass og hele feltet er samlet. Jakob løper noen meter lengre for hver runde, ettersom han ikke ligger ved lista. I tillegg er han altså ute og henter svamper og vann. Han ser svært frisk ut enn så lenge. Krop er fremst. Det er litt kamp om plasseringene. 2.41,54 på denne tusenmeteren.



1000 meter igjen og nå går Jakob opp i tet for første gang. Dette løpet er enn så lenge perfekt løpt av Jakob! To runder igjen. Aner vi langspurt i dag? Cheptegei er langt bak. Krop på Jakobs skulder. Fisher og Kipkorir like bak. Opp mot passering og klokkeringing. Cheptegei kommer nå! 300 meter igjen og Jakob leder enda. Krop presser og det går fort. Inn i siste sving, og hva skjer? Jakob får luke?!? Ut på oppløpet er det ikke noe å lure på. Jakob har snart ti meter. Han leker med dem! Han leker seg inn til et VM-gull på 5000 meter! Et fantastisk løp fra start til slutt. Krop tar sølvet og Chelimo bronsen. For et løp!



Henrik Ingebrigtsen: Det er det sykeste jeg har sett!

- Det er det sykeste løpet jeg har sett! Han sprang helt perfekt og fikk en gavepakke fra konkurrentene, sa Henrik Ingebrigtsen til NRK. - Det er utrolig å gjøre dette etter den mentale berg og dal-banen han har gått gjennom de siste dagene, fortsatte han.



Jakob Ingebrigtsen: Ingen kunne slå meg i dag

- Det var gøy og utrolig stort! Helt til jeg begynte å løpe løpet i dag var jeg skuffa. Det er lett å glemme hva slags stykke arbeid man legger ned i dette mentalt sett. Det var en stor skuffelse, men når man er så langt nede så kommer man jo ganske høy opp nå, fortalte den nybakte verdensmesteren til NRK.



Jakob fortalte videre at han er stolt av å kunne gjenskape suksess, og at han er takknemlig for alle som står på for at han kan ha den kroppen han har.

- Mange andre har æren av at jeg klarer å få resultater, sa Ingebrigtsen.



Når han fortalte om valgene som ble gjort underveis i finalen, sa han at han kjente seg ganske sterk før start og at han tidlig var ganske sikker på at i dag ville ingen kunne klare å slå ham.

- Jeg har jobbet mot dette hele livet, og det er fantastisk å få det til, sa han.

Plass Utøver Nasjon Tid 1 Jakob Ingebrigtsen Norge 13.09,24 2 Jacob Krop Kenya 13.09,98 3 Oscar Chelimo Uganda 13.10,20 4 Luis Grijalva Guatamala 13.10,44 5 Mohammed Ahmed Canada 13.10,46 6 Grant Fisher USA 13.11,65 7 Nicholas Kipkorir Kenya 13.11,97 8 Yomif Kejelcha Etiopia 13.12,09 9 Joshua Cheptegei Uganda 13.13,12 10 Daniel Simiu Ebenyo Kenya 13.16,64 11 Abdihamid Nur USA 13.18,05 12 Selemon Barega Etiopia 13.19,62 13 Muktar Edris Etiopia 13.24,67 14 Marc Scott Storbritannia 13.41,04 15 Sam Parsons Tyskland 13.45,89





