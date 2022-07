(Alle foto: Mathias Mesøy Berg)

20 triatleter klare til start på olympisk distanse med 1500 m (++) svømming i Steinreien, 40 km sykling og 10 km løp.



Gjengen som arrangerer Finnskogen Triathlon, prøver å legge til rette for at deltagerne skal få en fin opplevelse, og for mange er Finnskogen Triathlon inngangsportalen til triathlon. Med utedass, sykkeloppheng av plank og hjemmesnekret premiepall, er det ingen ting som antyder at lista legges høyt for deltagerne!



Monica Wold har allt på stell før start med sykkelen på hjemmesnekret plankeoppheng. Sprintdistanse ble også plankekjøring for Fredrikstad-dama som hun vant med nesten et kvarters margin.

Drafting-forvirring

Arrangøren presiserte i forkant av arrangementet at menn og kvinner ikke skulle drafte på hverandre, noe som skapte litt forvirring, og noe som arrangøren ikke hadde kapasitet til å følge opp underveis. Arrangøransvarlig, Petter Berg, har dette å si om denne regelen;

- Vi fikk en henvendelse fra en større triathlonklubb, som stilte spørsmål rundt dette. På papiret virker det helt innlysende at kvinner og menn ikke bør drafte på hverandre, og dette ble presisert på en e-post til alle påmeldte. Det ble dog ikke med i race-briefen, noe som er en stor glipp fra meg. Vi er også en relativt liten klubb, med få tilgjengelige frivillige. Det var derfor utfordrerne for oss å følge opp denne regelen på en fornuftig måte. Vi har derfor fått noen tilbakemeldinger om at dette ble urettferdig for de som faktisk fulgte regelen. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å beklage dette, og vi skal evaluere dette ovenfor neste års arrangement, forklarer løpslederen.



"Triathlon with a smile": Laila Grønbekk fra Elverum vender på sin avsluttede 5 km løp.

Olympisk+

I vannet hadde en av bøyene flyttet seg i løpet av natten. En observant far, gav beskjed til arrangøransvarlig at distansen må være for lang, basert på svømmetiden til sønnen. Etter noen hektiske minutter før starten til sprinten, fikk arrangøren flyttet bøyen, men ikke før deltagerne i olympisk fikk svømt godt over 300m for langt. Til dette drar arrangøransvarlig Petter Berg lett på smilebåndet:

- Ja, det ble litt for hektisk å flytte bøyen, og det ble mye lenger for de som deltok i olympisk. Men, heldigvis var det ikke noen som druknet, noe som er min største frykt ved dette arrangementet, og alle i sprint-klassene virket svært fornøyd med at svømmingen ble litt kortere for dem etter at vi flyttet bøyen, oppsummerer Berg.

Fra Belgia til Lunderseter

Finnskogen Triathlon arrangeres midt i ferien, noe som legger til rette for at flere utenlandske deltagere også får muligheten til å delta. En av disse var Koen Douw fra Belgia som var på campingferie med kone og barn og oppdaget helt tilfeldig at det var mulig å delta på dette arrangementet da de kjørte inn i Norge. Da Koen gjorde seg klar til arrangementet, kunne kona og barna kose seg i strandkanten, for senere å heie pappa i mål. Koen løp inn på 9 plass i sprinten.



Det var flere internasjonale innslag i årets Finnskogen Triathlon. Her er det slovenske Denisa Gombalova som representerer Stockholm City Triathlon Club i ferd med å avslutte sin olympiske distanse.

Årets vinnerne

Olympisk distanse ble vunnet av Pernille Dørstad fra Oslofjord triatlon og Marius Bjerkeset fra Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb, mens Monica Wold fra Fredrikstad Triatlonklubb og Espen Herstad, Ringerike Svømmeklubb seiret på sprinten. Inkludert to tremannslag var det totalt 65 atleter i aksjon på Lunderseter lørdag jevnt fordelt på de to distansene.



Vinner av kvinnenes olympiske distanse, Pernille Dørstad fra Oslofjord triatlon, mot mål.



Marius Bjerkeset fra Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb​ kunne slippe jubelen løs etter en klar seier på den olympiske distansen.



De tre beste på kvinnenes sprint (fra v.) Maren Sofie Steen, Drammen Triathlon Club - Monica Wold, Fredrikstad Triatlonklubb - Camilla Cecilie Haeve, Bergen Triathlon Club​.



De tre beste på mennenes sprint (fra venstre): Gunnar Reklev, Ringrike Svømmeklubb - Espen Herstad, Ringerike Svømmeklubb - Emil Andre Breivik, Bergkameratene IL.



Rolf M. Bakken fra Glåmdal SK topper Finnskogen Triathlons "Wall of Valur - Tapperhetsveggen" med 7 av 7 deltakelser siden 2014.



Finnskogen Triathlons nettsider

Finnskogen Triathlons facebookside

Kondis.no:

Samleside for Finnskogen Triathlon med reportasjer, bilder og resultater 2015 - 2022

Resultater Finnskogen Triathlon 23.07.2022: Olympisk kvinner: Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Pernille Dørstad Oslofjord triatlon K40-49 02:48:43 00:00 2 Caroline R. Aasen Tønsberg Triathlonklubb K30-39 02:52:22 03:39 3 Rubi Størset Nittedal Triathlonklubb K40-49 02:56:20 07:37 4 Denisa Gombalova Stockholm City Tri. Club K20-29 02:58:31 09:48 Olympisk menn: 1 Marius Bjerkeset Triton Lillestrøm M20-29 02:14:57 00:00 2 Gunnar Brekke Amundsen Skarphedin Idrettslaget M30-39 02:26:30 11:33 3 Andreas Haugerud RIDABU M30-39 02:27:59 13:02 4 Eivind Lismoen Borg Hof IL M30-39 02:29:25 14:28 5 Håvard Boldvik Hamar IL - Triathlon M40-49 02:29:48 14:51 6 Kjetil Aarbogh Hamar IL - Triathlon M40-49 02:34:38 19:41 7 Kim Møller Triton Lillestrøm M30-39 02:35:38 20:41 8 Cato Nygård Namsenfjord Triathlonkl. M40-49 02:35:46 20:49 9 Even Rønningen Hamar IL - Triathlon M40-49 02:40:21 25:24 10 Elias Schirmer Raphael Team Eliton M20-29 02:47:47 32:50 11 Eigil Holst Oslofjord triatlon M50-59 02:49:16 34:19 12 Rolf M Bakken Glåmdal Sykkelkl M50-59 02:56:26 41:29 13 Kim Borge Kolstad Asics Frontrunner M40-49 02:57:38 42:41 14 Mats Holt Myrvold Rye Sp.Kl. M30-39 02:59:26 44:29 15 Mark White Oslofjord triatlon M50-59 03:00:03 45:06 16 Petter Kroken Åsnes Finnskog IL M30-39 03:02:57 48:00 Sprint kvinner: 1 Monica Wold Fredrikstad Triatlonkl Kvinner 01:11:32 00:00 2 Maren Sofie Steen Drammen Triathlon Club Kvinner 01:25:07 13:35 3 Camilla Cecilie Haeve Bergen Triathlon Club Kvinner 01:25:57 14:25 4 Nicolinn Dixon GRUE FINNSKOG Kvinner 01:44:13 32:41 5 Laila Grønbekk Elverum Kvinner 01:52:06 40:34 6 Christine Falck- Pedersen Sørbråten IL Kvinner 01:57:27 45:55 7 Maja Katzenmaier Oslofjord Triatlonklubb Kvinner 01:57:28 45:56 Sprint menn: 1 Espen Herstad Ringerike Svømmeklubb Menn 01:07:17 00:00 2 Gunnar Reklev Ringerike Svømmeklubb Menn 01:08:57 01:40 3 Emil Andre Breivik Bergkameratene IL Menn 01:09:13 01:56 4 Frode Engelund Sportsklubben Ceres Menn 01:13:09 05:52 5 Håkon Lund Bergkameratene IL Menn 01:14:06 06:49 6 Joachim Håven Lunderseter IL Menn 01:15:27 08:10 7 Kasper Aarbogh Hamar IL - Triathlon Menn 01:18:16 10:59 8 Jon Magnus Nyplass Ringerike Sykkelklubb Menn 01:18:29 11:12 9 Koen Douw Triamo Menn 01:22:51 15:34 10 Tor Kr. Ravnanger Innbjør Tromsø Triatlon Klubb Menn 01:23:36 16:19 11 Øyvind Støren Skarphedin Idrettslaget Menn 01:25:10 17:53 12 Trond Johannessen Triton Lillestrøm Menn 01:25:59 18:42 13 Simen Berg Aurskog-Høland Triatlon Menn 01:28:58 21:41 14 Ole Kristian Dahl ÅBOGEN Menn 01:29:11 21:54 15 Georg Fredrik Myhre Storhamargata tri Menn 01:31:15 23:58 16 Sergei Aksønov KONGSBERG Menn 01:35:05 27:48 17 Jan Lunner ELVERUM Menn 01:37:18 30:01 18 Peter Nilsson GLAVA Menn 01:37:21 30:04 19 Lasse Midtseim OPPAKER Menn 01:38:52 31:35 20 Jørn Anders Rye Alertsen Asker Triathlon Klubb Menn 01:39:20 32:03 21 Julian Wahl OSLO Menn 01:44:12 36:55 22 Lars Westgård Elverum Svømmehall Menn 01:45:44 38:27 Lag Olympisk: 1 Oslofjords nestbeste Oslofjord triatlon Olympisk 02:31:44 00:00 Jonas Matri Hernrik Brautaset Aronsen Tim Fauske Lag Sprint: 1 Trefilovs Sprint 01:18:25 00:00 Stig Solbjør Tom Cato Vangen Erik Platek



KLASSEVIS RESULTATER