Forhåndsfavoritten Kristian Blummenfelt og Gustav Iden, ranket som nummer 1 og 3 av PTO (Professional Triathletes Organisation) var i den andre pulja vel ett minutt bak etter 2 km svømming men kappet ned forspranget til teten til et minutt etter 80 km sykling i en relativt kupert løype.



Den norske løpssterke duoen overtok føringen på den avsluttende 18 km, da dramatikken startet med at Blummentfelt fikk krampe i hofta og måtte stoppe helt opp i halvannet minutt. Iden var alene i tet, men en restituert Blummenfelt løp kappet stadig inn på forspranget. Iden hadde kontroll på avstanden ved siste vending og greide å holde unna. Han brøt utmattet målsnøret 27 sekunder foran landsmannen og kunne innkassere hele 100 000 dollar som den aller første PTO Canadian Open Champion. Blummenfelt fikk 70.000 dollar for 2. plassen, mens australske Aaron Royle tok 3. plassen 3.37 bak Gustav Iden.





Canadian Open Champion - Gustav Iden. (Foto fra PTOs fasebookside)



Gustav Idens la ut følgende kommentar på sin Inststagramkonto etter løpet:

Den første Canadian Open noen sinne og for en dag det ble! En stor seier for både meg og PTO for å få dette til. Superstolt av hvordan dagen gikk, selv om @kristianblu tok inn litt for mye mot slutten til at jeg kunne ha en avslappende avslutning med flere high fives.



