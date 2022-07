Tiden 22:26 holdt til 15. plass totalt av nær 600 i herreklassen etter at haldenseren kom inn på 9. plass i det 10 km lange åpningsløpet i Hasle.



Emil Kullerud fra Sarpsborg fulgte 23 sekunder bak Bentzen Løvås på 21. plass. Jonas Nordviken fra Bøler IF var 3. best av alle de norske og den nest raskeste i den yngste klassen opp til 17 år. Her kom Tor Even Askautrud fra Nesodden inn like bak på 3. plass i klassen.

Av de norske kvinnene var ungdommene Manda (26.49) og Kaja Thuv (27.24) fra Nesodden dagens kjappeste i sanden med 14. og 15. plass av over 400 kvinner med dobbeltseier i ungdomsklassen. Ingrid Elise Kullerud fra Nesodden kompletterte den norske pallen.