Maren Lie fra Aurskog satte med 2.52.10 ny løyperekord med 20 minutter i den tøffe skogsmaratonløypa i Kongsvinger i fjor. (Foto: Janne Slorafoss)

Kompakt arrangement

Du må selvfølgelig ikke løpe maraton for å delta på Kongsvinger skogsmaraton. Du kan velge mellom hele fem distanser, 42,2 km, 21,1 km, 10 km, 4,2 km, og 422 m. Helmaraton starter først kl. 11:00 med muligheter for de som beregner å bruke mer enn 5 timer å starte kl. 10:00. Deretter går det slag i slag med barnemaraton kl 11:30, Kongsvingermila kl 12:00, halvmaraton kl. 13:00 og Minimaraton til slutt kl 13:30. Det er altså i enda større grad enn tidligere lagt til rette for et familievennlig arrangement hvor alle kan finne en distanse man mestrer og ha en aktiv dag sammen med egen familie og "løperfamilien".

Kvalitetsløp

Vurderer du å løpe på trivelige Sæter Gård i år, er det 100 kr å spare på å melde seg på før 1. august. Som Kondis' klassifiserte kvalitetsløp sparer kondismedlemmer 80 kr på startkontingenten på hel- og halvmaraton og 40 kr på mila.



Som alltid er det halvmaraton som er mest populær med vel halvparten av de ca. 100 deltakere pr. 29.07. I koronautgavene i 2020 og 2021 var det henholdsvis 258 og 200 som fullførte de fire distansene med tidtaking. Deltakerrekorden er fra 20-årsjubiléet i 2010 med 356 registrerte i mål.



PÅMELDING OG DELTAKERLISTE





I fjor var var det Ola Mellem som jubilerte i Kongsvinger Maraton. I år er det Ole Guttulsrød som velge å gjøre sin 100. maraton på Kongsvinger. (Foto: Rolf Bakken)



Les om Ole Guttulsrød i Moss Avis her: Ole (67) nærmer seg utrolig bragd: – Man kan ikke gro fast i sofaen



Kongsvinger Maraton arrangerte korona-tilpassede løp med hell både i 2020 og 2021. I år vil det heller ikke være dusjmuligheter pga. oppussing på Sæter. Arrangørene setter i stedet opp to skiftetelt, toaletter og vaskerenne i målområdet. Kongsvingerhallen i sentrum står også til disposisjon for de som ønsker dusj og garderobe innendørs.

Grundig premiering og traktering

Nytt i fjor var deltagermedaljer på samtlige distanser, og for øvrig blir det som tidligere premiering av de tre beste i de mange klassene, 14 på hel-, 15 på halv- og 18 på mila! Drikkestasjonene kommer også tett i skogen ved Kongsvinger med hele 9 stasjoner på den 21,1 km lange runde med 225 høydemeter.





















Kondis.no:

Kongsvinger Maraton på terminlista

Kongsvingermila på terminlista

Samleside for Kongsvinger Maraton på kondis.no med reportasjer 2002 - 2021



Kongsvinger Maratons nettsider

Kongsvinger Maraton på Facebook

Kongsvinger Maraton på Instagram