Deltakerne i Offroad Finnmark 700 km syklet ut fra Alta mandag klokken 18. Vinneren av klassen OF 700 km menn solo kom i mål ca 66 timer senere. Da hadde han overvunnet Finnmarksvidda på sitt mest utfordrende, med ekstrem vannstand og svært bløte forhold.

- Det var langt og bløtt. Jeg har også svømt underveis, sa den utmattede vinneren etter målpassering.





Årets suverene vinner av OF700. (Foto: Anders Abrahamsen/Offroad Finnmark)



Lukas Kaufmann er en svært merittert MTB-syklist, med flere seire og topplasseringer i de hardeste offroadrittene i Europa. Han var imidlertid klar på at dette var det klart hardeste han har vært med på.

- Nå skal jeg til Nordkapp, men ikke med sykkel. Jeg skal opp dit sammen med teamet mitt som lager en film fra dette eventyret, sa en svært rørt vinner. Han mener Offroad Finnmark er et sykkeleventyr flere fortjener å oppleve. Nå vil han profilere rittet i Østerrike og i sitt maratonmiljø i Europa.

Teamet produserer en film som skal vises på østerriksk TV i forbindelse med Formel 1-sending senere.

Frist for å få den høythengende finishertrøya på OF 700 er lørdag klokken 12. Det er fortsatt ryttere som kjemper mot naturkreftene, søvnmangel og utmattelse for å komme seg i mål innen fristen.



(Foto: Anders Abrahamsen/Offroad Finnmark)



Marte Henriksen Suhr best av kvinnene

Altaværingen Henriksen Suhr hadde som mål å være første kvinne i mål på OF700. Den klarte hun med god margin. Hun syklet i mål på fredag etter 90 timer på sykkelsetet.

- Jeg er superfornøyd. Målet var å vinne, sa hun til iFinnmark etter rittet.



Til avisen forteller hun at dette er første gang hun har syklet distansen alene. i 2019 vant hun mixklassen. Det fortelles også at hun hadde tekniske problemer underveis, samt et vondt kne som buttet litt i mot store deler av løypa.





Mer informasjon:

Du finner alle resultater her

Rittets hjemmeside