Etter 16 timer, 58 sekunder og 300 våte kilometer rullet to utmattede vinnere av Offroad Finnmark 300 km over målstreken i Alta sentrum. Fattige to minutter senere passerte Bjørn Vidar Suhr/Tor Espen Jolma i Team CSP/Øverbygd Elektro den samme målstreken.

Da hadde de to jaget vinnerne gjennom samtlige 300 kilometer i kampen om seieren.

- Vi gjorde et ærlig forsøk helt inn mot mål. Men det holdt dessverre ikke denne gangen, sa Tor Espen Jolma. Sølvvinnerne måtte slippe vinnerlaget like før sjekkpunkt Joatka, cirka 60 kilometer før mål.



Team Montér Østlyngen først i mål med to minutters margin. (Foto: Morten Broks/Offroad Finnmark)





- De fikk litt forsprang etter noen elvepasseringer og klarte å utnytte disse, sa Jolma.

- Vi turte ikke slippe oss ned i hastighet før målpasseringen, sa Daniel Boberg Leirbakken.

- To minutter seiersmargin på et så langt ritt er ekstremt lite. Det er sjeldent vi opplever så tett race på så lange distanser, fortalte rittleder Jørund Greibrokk.

Årets Offroad Finnmark har vært av den ekstreme utgaven, med enorme vannmengder på Finnmarksvidda og i dalførene. Deltakerne på alle distanser (150/300/700 km) har fått ekstra mye motstand i de bløte forholdene.





