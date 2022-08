Nytt av året er at Egebergs minnesarrangement arrangerte et barneløp for alle under 12 år i målområdet på Sætersgård. Ellers så var det tradisjonen tro to distanser på løpet, 10 og 20 km. Marsjdeltakerene kunne velge mellom hele fire distanser: 5, 10, 20 eller 33 km.



Starten gikk 8 km øst for sentrum i Bjørsjølia i Hodalen for alle alternativene unntatt 5 km. De to lengste distansene går opp på Tolga østfjell med en tøff stigning på 7 km før traséen passerer minnestøtta som er reist til minne om kabinettskammerherre Ferdinand Julian Egeberg som omkom i en vådeskuddsulykke i 1921. 10 km som er den klart mest attraktive løpsdistansen, går på veier og stier i mer lettløpt skogsterreng.



Del av kulturuka





Egebergs minneløp og minnemarsj var et hovedarrangement da olsokfeiringa på Tolga ble gjenopptatt på 1980-tallet. "Olsok i Tolga" har i stor grad blitt ei kulturuke, men det er viktig å ha med den iodrettslige delen av det utvidede kulturbegrepet. Idrett er óg kultur!





Fra starten på det nye barneløpet med 14 par raske beina i gang på sin runde på Sætersgård stadion. (Foto: Arrangør)



I årets minneløp var det skuffende 38 påmeldte og 36 aktive på startstreken. Det var nedgang også i antall marsjdeltakere til anslagsvis 100, og i tillegg ble det 14 barn som stilte på baneløpet.



- Et nivå som gjør at det nesten ikke er verdt å arrangere med tanke på frivillig innsats som legges ned og at økonomien i dette skal bære seg. Men vi har likevel bestemt oss for å gjøre et forsøk også til neste år, forteller Per Johan Hartviksen fra arrangøren Tolga IL.

Topp forhold

For øvrig var det topp løpeforhold med ca. 20 grader, sol og en liten trekk, og i alle fall ingen forklaring på den lave deltakelsen, konkluderer Harviksen.



Årets minneløp fikk suverene vinnere både på dame- og herresiden på begge distanser ved Hilde Dalen Jordet, Tolga IL og Erlend Brandsnes, Moelven IL på 20 km. På 10 km var Pauline Sjøvold, Røros IL og hjemmefavoritten Lars Horten Jordet, FIK Ren-Eng også klare enere.



Sistnevnte fikk dermed en aldri så liten revansje etter at har fikk problemer på slutten av Femundløpet for en måed tid siden og måtte se klubbkollega Nils Kristen Sandtøen passere. Denne gangen ble Sandtrøen distanserte med vel fire minutter av den lovende tolgingen på hans hjemmebane, og Egebergløpet superveteran, Terje Olsen (57) fra Trondheim, knep plassen foran Nils Kristen.

Arrangementes Facebookside

Samleside for Egebergs Minneløp med reportasjer 2002-2022

Bilder på retten.no: Egebergløpet i strålende sol (Krever Amedia-innlogging)

Resultater Egebergs Minneløp 30.07.2022: 20 km kvinner: Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Hilde Dalen Jordet Tolga IL K 30-39 år 1:37:19.4 0:00.0 2 Gunhild Brørs JAKOBSLI K 40-49 år 1:58:23.7 21:04.3 3 Guro Nyhus TOLGA K 30-39 år 2:55:08.7 1:17:49.3 4 Eva Nyhus TOLGA K 60-69 år 2:55:09.1 1:17:49.7 20 km menn: 1 Erlend Brandsnes MOELV M 40-49 år 1:23:42.6 0:00.0 2 Terje Hansen FIK Ren-Eng M 60-69 år 1:38:15.8 14:33.2 3 Rune Gunleiksrud TOLGA M 50-59 år 1:52:36.5 28:53.9 20 km Trim på tid: Lars Furu Sunndal IL Trim på tid 1:56:38.1 32:55.5 10 km kvinner: 1 Pauline Sjøvold Røros IL K 16-29 år 46:54.3 0:00.0 2 Alise Haugen Seiersten Ås IL K 12-15 år 50:13.9 3:19.6 3 Aurora Oldertrøen Tynset IF K 12-15 år 51:00.5 4:06.2 4 Ida-Marie Dæhli Ryen Tolga IL K 12-15 år 51:29.5 4:35.2 5 Line Lied St. Olav K 50-59 år 53:24.3 6:30.0 6 Ida Strypet TOLGA K 30-39 år 1:01:44.9 14:50.6 10 km menn: 1 Lars Horten Jordet FIK Ren-Eng M 16-29 år 34:39.5 0:00.0 2 Terje Olsen TRONDHEIM M 50-59 år 38:38.8 3:59.3 3 Nils Kristen Sandtrøen FIK Ren-Eng M 30-39 år 38:57.1 4:17.6 4 Elias Løvhaug Brydalen IL M 16-29 år 39:17.5 4:38.0 5 Erlend Leinan Lund Tolga M 16-29 år 39:44.5 5:05.0 6 Even Leinan Lund Tolga IL M 16-29 år 40:10.5 5:31.0 7 Ottar Tollan Røros IL M 40-49 år 40:24.6 5:45.1 8 Kristian Dæhli Ryen Tolga IL M 16-29 år 40:27.7 5:48.2 9 Jostein Valan Røros il M 40-49 år 40:36.2 5:56.7 10 Inge Erlimo TOLGA M 40-49 år 41:05.8 6:26.3 11 Asgeir Hilmarsen Tolga il M 40-49 år 41:13.4 6:33.9 12 Lars Tingelstad VINGELEN M 30-39 år 42:54.9 8:15.4 13 Per Johan Hartviksen Tolga M 40-49 år 46:14.9 11:35.4 14 Ingmar Hilmarsen Tolga il G 12-15 år 47:49.8 13:10.3 15 Kristian Tollan Seiersten Ås IL M 40-49 år 50:15.2 15:35.7 16 Iver Jordet Vingelen Il G 12-15 år 50:51.3 16:11.8 17 Joakim Gordon VÄSTERVIK M 40-49 år 51:21.4 16:41.9 18 Jon Arve Engebakken Tolga IL M 40-49 år 56:46.9 22:07.4 19 Hermod Telebond STANGE M over 70 år 2:17:40.7 1:43:01.2 10 km Trim på tid: 0 Erland S Østgård ASKER Trim på tid 52:01.5 17:22.0 0 Jan Røe Vingelen Trim på tid 50:54.4 16:14.9 0 Håvard Sagbakken Saanum Tolga IL Trim på tid 59:45.6 25:06.1



KLASSVISE RESULTATER