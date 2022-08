Saudehornet Rett Opp blir arrangert lørdag 6.august og er en del av Naturfestivalen.

Du kan lese mer om løpet på facebooksiden. Der finner en også program for dagen.

- Mosjonsklasse start frå kl. 08:00 og utover

- Barneløp til Skåla, start i tidsrommet 08:00-10:30.

- Konkurranseklasse start kl. 11:00

Se samleside for Saudehornet Rett Opp med reportasjer, bilder og resultat for alle løpa siden første året i 2003.

Påmelding kan du gjøre her. Husk å ta med sekk med klær og utstyr for en dag i all slags vær på høyfjellet. Kravet i konkurranseklassen er at sekken skal veie 2,5 kg.

ALPETRIPPELEN:

Arrangørane av Saudehornet Rett Opp, Melshornløpet og Urke Challenge/Saksaløpet har danna eit samarbeid og ein felles cup for dei tre løpa kalla Alpetrippelen. Meir info finn du på deira facebookside: https://www.facebook.com/alpetrippelen

Det blir samla premiering for løpa.