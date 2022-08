Anne Gine Løvnes gikk videre på tid fra forsøket etter å ha løpt på 2.07,24. Nå løp hun halvsekundet fortere, men 2.06,78 holdt likevel ikke til avansement i det sterke selskapet. Bare to gikk automatisk videre fra hvert av de tre heata. I tillegg ble det finaleplass på de to med de beste tidene , men svakeste tid som holdt til avansement, var så god som 2.02,12.

Det ble løpt fort fra start i alle de tre heata. Anne Gine Løvnes la seg bakerst i sitt heat, og da teten passerte 400 m på 1.00,94, måtte 19-åringen fra Norge gi ei lita luke. Hun klarte imidlertid å holde god fart også på andrerunden, og i mål hadde hun to løpere klart bak seg. Heatet ble vunnet av britiske Abigail Ives på 2.01,92 på samme tid som Juliette Wittaker fra USA.

800 m semifinale, heat 2 1 Abigail IVES GBR 2:01.92 Q 2 Juliette WHITTAKER USA 2:01.92 Q 3 Nelly CHEPCHIRCHIR KEN 2:02.03 q 4 Dilek KOÇAK TUR 2:04.06 PB 5 Lova PERMAN SWE 2:04.92 6 Anne Gine LØVNES NOR 2:06.78 7 Invida MAURIŅA LAT 2:09.12 8 Macey HILTON NZL 2:12.29



Britiske Abigail Ives tok en knepen heatseier foran Juliette Wittaker fra USA og Nelly Chepchirchir fra Kenya. (Foto: fra World Athletics streaming)



Sveitsisk fra start til mål i heat 1

Audrey Werro fra Sveits tok kommando fra start av i det første heatet, og hun gav aldri fra seg ledelsen. Vinnertida ble 2.01,25, og med seg til finalen fikk hun Veronika Sadek fra Slovenia og Hayley Kitching fra Australia.

800 m semifinale, heat 1 1 Audrey WERRO SUI 2:01.25 Q 2 Veronika SADEK SLO 2:01.65 Q 3 Hayley KITCHING AUS 2:02.12 PB q 4 Lamiae MAMOUNI MAR 2:06.62 5 Wezam TESFAY ETH 2:07.62 6 Martina CANAZZA ITA 2:11.01 7 Celine VAN HEERIKHUIZE NED 2:11.89 Veera MATTILA FIN DNF



Audrey Werro løp offensivt og sikra seg både heatseier og finaleplass. (Foto: fra World Athletics streaming)



Amerikansk seier og australsk disk i det tredje heatet

Roisin Willis fra USA gjorde i det tredje heatet det samme som Audrey Willis hadde gjort i det første: Hun løp i tet fra start til mål, og vinnertida ble 2.02,49. Australske Claudia Hollingsworth løp i mål som nummer to, men ble diska for å ha løpt et par steg innafor lista i siste sving. Ut fra streamingen så det ut som hun fikk en dytt av etiopiske Ksanet Alem, som etter Hollingsworths diskvalifisering ble nummer to i heatet og dermed sikra seg finaleplass.

800 m semifinale, heat 3 1 Roisin WILLIS USA 2:02.49 Q 2 Ksanet ALEM ETH 2:03.44 Q 3 Valentina ROSAMILIA SUI 2:04.64 4 Petja KLOJČNIK SLO 2:06.42 5 Ashakiran BARLA IND 2:06.86 6 Ronja KOSKELA FIN 2:07.21 7 Evaline Chepkoech KIPKIRWOK KEN 2:07.40 Claudia HOLLINGSWORTH AUS DQ

Roisin Willis fra USA viste styrke foran 800 m-finalen som går i natt klokka 01.10 norsk tid. (Foto: fra World Athletics streaming)



