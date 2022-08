Pressemelding fra arrangøren:



K2 er verdens nest høyeste fjell, 8611 moh. og ligger på grensen mellom Pakistan og Folkerepublikken Kina. K2 er svært vanskelig å klatre, og nesten 100 klatrere har mistet livet i forsøket på å nå toppen. Frank Løke nådde toppen fredag 29. juli og var da førstemann på toppen av samtlige klatrere i 2022. Kun to nordmenn har tidligere lyktes i å bestige jordens nest høyeste fjell.

Arrangementleder i Hof Toppers Duathlon, Tom Arne Akerholt, melder nå at målsetningen til Frank er å være førstemann opp til Ravnåskollen 172 moh. Ravnåskollen er den siste toppen man er oppom i Hof Toppers Duathlon. Løke melder at han fortsatt er sliten etter K2-bestigningen, men med 6 ukers høydetrening og kroppen full av røde blodlegemer går han for nytt gull.

Frank Løke har vært med i Hof Toppers siden 2016. Den gang var han med på 75 km Ultraløp. I 2017 fikk han en egen distanse (3 topper) oppkalt etter seg, distansen heter Løke Challenge, som består av 28 km med sykkel og 6 km til fots. Utenom Løke Challenge er det to distanser til i Hof Toppers Duathlon, 5 topper og 8 topper. Man sykler til en sykkelparkering, løper opp og ned til en topp, sykler til neste sykkelparkering osv. Løypa er meget godt merket. Sine beste resultater i Hof har Frank fra 2019 da han vant 8 topper og han ble nummer 2 i Løke Challenge i 2021. Klarer han å vinne i år?

Etter innspill fra Frank går en del av startkontingenten i Løke Challenge til et godt formål. Kreftforeningen, Blindeforbundet og Kirkens Bymisjon har tidligere blitt tildelt penger. I år er det Bua som får en del av startkontingenten. Bua låner ut friluft og idrettsutstyr gratis.

Det er stort for Hof idrettslag og ha et samarbeid med den hjemvendte K2-bestigeren og vi gleder oss til å se han rundt i løypa i Hof lørdag 13. august, sier arrangementslederen.



Øvrig info om Hof Toppers Duathlon



Frank Løke i aksjon på sykkelen under Hof Toppers Duathlon i 2019. (Foto: arrangøren)