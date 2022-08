Det er noe eget med å løpe rundt et vatn eller rundt ei øy. Ikke bare ser GPS-sporet pent ut på Strava, men for mange oppleves det også som en naturlig runde når en slik kan følge linjene i naturen.



Hadsel Maraton er en av få slike øyløp i Norge, og på rundturen rundt Hadsel-øya får en sett masse storslått natur. I hvert fall hvis været er bra, og for lørdag formiddag meldes det om ok maratonvær med 12-13 grader, gløtt av sol, kanskje litt regn etter hvert og en svak bris fra sørøst. Helmaratonløperne starter klokka 10 og ligger med dagens værmelding an til å få best vær og best utsikt, mens det er noe mer usikkert for 21, 10 og 5 km som starter klokka 12.30.



Hadsel Maraton har kvalitetsløpsavtale med Kondis, noe som betyr at hoveddistansene (maraton, halvmaraton og 10 km) er kontrollmålt, og at Kondis-medlemmer for rabatt på startkontingenten. Fjorårets utgave av løpet samla 150 deltakere, og det ble oppnådd mange sterke tider.



August Steffensen var raskeste mann på maratondistansen i fjor og vant på 2.55.48. (Foto: Trond Arne Liavik)



Medaljen er enda litt rundere enn Hadsel-øya i Vesterålen.