Tre løpere fra hvert av de sju heatene gikk direkte videre til semifinalen. I tillegg ville de tre med de beste tidene sikre seg avansement.

I heat 3 la Ole Jakob Solbu seg sist på førsterunden. Teten passerte halvveis på 52,8, og feltet var nokså samla. På nest siste langside gikk Solbu ut, og ved inngangen til siste sving gikk han helt opp i teten. Der ble han til ca. midt på oppløpet da polske Kacper Lewalski kom forbi. Han vant heatet på 1.48,59, mens nordmannen var 19 hundredeler bak.

Sjøl om det så ut til at Solbu måtte ta i for å holde utfordrerne bak seg på oppløpet, så var det likevel et overbevisende løp han leverte. Tida var bare et drøyt sekund bak persen, og i et mer utstrakt felt, kan han ganske sikkert løpe fortere.

Siden han oppnådde den femte beste tida totalt i forsøket, er det ikke umulig å gå videre også fra semifinalen. Den går fredag klokka 22.50 norsk tid. Der løper Solbu i det første heatet som er spekka med gode løpere. Det meste må helt klart klaffe dersom det skal bli finaleplass.



800 m menn, forsøk, heat 3 1 Kacper LEWALSKI POL 1:48.59 Q 2 Ole Jakob SOLBU NOR 1:48.78 Q 3 Giovanni LAZZARO ITA 1:48.89 Q 4 Luke HITCHCOCK NZL 1:49.21 PB q 5 Arjun WASKALE IND 1:49.83 PB 6 Shuta AZUMA JPN 1:50.22 7 Pradeep SENTHILKUMAR IND 1:52.78 8 Seif Eddine HAFSI ALG 1:54.71

Ole Jakob Solbu umiddelbart før han satte solbrillene på plass og løp seg til semifinaleplass. (Foto: fra World Athletics streaming)



Tidskjema/startlister/resultater

World Athletics nettsider

World Athletics på Facebook