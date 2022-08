Feltet med de 40 gåerne ble fort spredt ut da to japanske jenter umiddelbart satte fart. Maren Karlsen Bekkestad fikk tidlig en advarsel for uren gåing, og etter det fikk hun minst en til. Til sist kom hun i mål på 51.09,51, noe som gav henne en 27. plass. Persen hennes er på 49.46,47, og med tanke på at det var både tynnluft og forholdsvis varmt i Cali, får det være godkjent.

Mexicanske Karla Serrano vant på 46.24,35 etter å ha spurta forbi japanske Ai Ooyama på de siste 10 meterne. Om spurten bestod av gåing eller løping, får de lærde avgjøre, men for en legmann ligna det helt klart mest på løping.

Litt parodisk var det også at jente nummer tre i mål, australske Olivia Sandery, ikke ble nummer tre. Hun fikk i ettertid lagt til et minutt på sluttida, fordi hun ikke hadde tatt "fengselsstraffa" på 1 minutt som utøverne får dersom de får blir gitt tre advarsler. Dermed gikk bronsen til japanske Ayane Yanani.

10000 m kappgang kvinner 1 Karla Ximena SERRANO MEX 46:24.35 PB 2 Ai OOYAMA JPN 46:24.44 3 Ayane YANAI JPN 46:43.07 4 Olivia SANDERY AUS 47:37.85 5 Valeriya SHOLOMITSKA UKR 47:40.67 6 Lisbeth Carolina LÓPEZ JAYES GUA 47:45.63 PB 7 Alanna PEART AUS 47:47.55 PB 8 Giada TRAINA ITA 47:48.78 9 Lucia REDONDO ESP 48:00.50 10 Natalia PULIDO COL 48:21.65 PB 11 Inês MENDES POR 48:36.82 12 Sharon Lisseth HERRERA SOTO CRC 48:54.61 13 Olivia LUNDMAN CAN 48:54.71 14 Margret GATI KEN 49:05.09 NU20R 15 Yaquelin TELETOR JERÓNIMO GUA 49:09.00 16 Vittoria DI DATO ITA 49:10.67 17 Anastasia ANTONOPOULOU GRE 49:27.57 18 Emine CEYLAN TUR 49:37.85 19 Magdalena ŻELAZNA POL 49:54.33 20 Maysaa BOUGHDIR TUN 49:59.11 21 Eva RICO ESP 50:10.16 22 Tiziana SPILLER HUN 50:22.26 23 Lena SONNTAG GER 50:22.34 24 Elvina CARRÉ FRA 50:31.88 25 Mariana RINCÓN ROMERO COL 50:35.99 26 Oumayma HSOUNA TUN 50:59.37 27 Maren BEKKESTAD NOR 51:09.51 28 Talia GREEN USA 51:12.16 29 Terézia KURUCOVÁ SVK 51:56.94 30 Gabrielly Cristina DOS SANTOS BRA 52:02.35 31 Sorana TUTU ROU 52:08.92 PB 32 Mansi NEGI IND 52:20.02 33 Heta VEIKKOLA FIN 52:23.86 34 Angelica HARRIS USA 52:32.40 35 Lana ŠVARBIĆ CRO 52:34.43 36 Yasmina TOXANBAEVA KAZ 53:06.76 PB 37 Maria Jose MENDOZA ECU 53:07.13 SB 38 Karin DEVALDOVÁ SVK 53:29.08 39 Lilian DUMES BITTENCOURT BRA 54:19.10 40 Janise NELL RSA 56:56.62 . RACHANA IND DNF



Startfeltet var stort og vi ser Maren Karlsen Bekkestad ca. midt i fremste rad. (Foto: fra World Athletics streaming)



Maren Karlsen Bekkestad ble tatt igjen med en runde av teten etter ca. 25 minutter. (Foto: fra World Athletics streaming)



Til slutt stod det mellom to, som spurta så ivrig at det var vanskelig å oppfatte det som gåing. (Foto: fra World Athletics streaming)



Gullet gikk til mexicanske Serrano og sølvet til japanske Ooyama. (Foto: fra World Athletics streaming)



