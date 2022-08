Norgeslekene gikk under sommerlige og fine forhold på Jessheim fredag kveld. Det eneste var en liten bris, som variert litt i styrke.

På 800 meteren var det fire heat for menn og tre heat for kvinner. Nivået var høyest blant damene med mange av de beste 800 meterne i landet på plass. Og aller best viste Malin Hoelsveen seg å være. Hun la seg i rygg på haren som gikk ut i bane to allerede etter 300 m. Dermed måtte Malin holde farten oppe i 500 m, noe hun klarte meget bra. Riktignok nærma Amalie Sæten seg i siste sving, men Malin hadde krefter igjen og dro ifra på oppløpet. 2.04,75 var en klar forbedring av den gamle persen på 2.06,26.

– Det ble mye løping i front, men det er for så vidt greit da jeg liker å styre løp. Jeg er godt fornøyd – det ble jo pers. Så tror jeg at det enda er litt mer å gå på, fortalte Malin til Direktesport etter målgang.

Amalie Sæten ble nummer to med 2.06,13 og Malin Ingeborg Nyfors nummer tre med 2.07,71. I alt løp sju jenter under 2.10 i A-heatet. Live Solheimdal gjorde en sjelden opptreden på 800 m og vant B-heatet på ny pers med 2.12,82 etter å ha åpna hardt og løpt solo hele veien.



Malin Hoelsveen hadde hjelp av haren i 300 meter – etter det gjorde hun løpet sjøl. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Merih Solomon Hailemicheal raskest av 800 m-gutta

Merih Solomon Hailemichael ble noe overraskende vinner av A-heatet på 800 meteren med 1.55,89. Favoritten, Oliver Vedvik, stod av etter 450 meter, og Ull-Kisa-løperen lå i tet fra haren gav seg til han passerte målstreken. Marginen ned til Tobias Johansen på andreplass ble til slutt på 71 hundredeler. Litt skuffende at ikke flere enn fire løp under 2 blank i A-heatet, men i tillegg var det to som gjorde det i B-heatet. Flest perser ble det blant de yngste i E-heatet.



Merih-Solomon-Hailemicheal har tidligere bodd i Trøndelag, men har nå flytta til Østlandet og løper for Ull/Kisa. Etter et veldisponert løp ble det seier foran Tobias Johansen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





