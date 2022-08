Narve Gilje Nordås vist prov på god form sjøl om han var 3 sekunder bak persen og 1 sekund bak bestetida si i år. 7.44,91 lar seg høre når en må gjøre storparten av drajobben sjøl på en ikke helt vindstille kveld.

Ned til andremann, VM-farer Jacob Boutera, skilte det drøye 6 sekunder. 7.51,15 var pers for Boutera, men med 8.21 på 3000 m hinder lå det i korta at han kunne løpe 3000 m flatt ned mot 8.50. Den gamle persen var på 8.05,24, satt i 2020.

Tredjeplassen gikk til Magnus Tuv Myhre som var 8 sekunder bak persen sin med 7.56,23. Andreas Fjeld Halvorsen, som tok to sølvmedaljer i U18-EM, forbedra persen sin med knappe 5 sekunder og ble nummer seks med 8.06,67.

I alt løp tre mann under 8 minutter og 19 mann under 9 minutter i A-heatet. Til sammen i de tre heatene løp 42 mann under 9 minutter, noe som forteller om god bredde i norsk baneløping for tida.



Narve Gilje Nordås har gått opp i teten, og etter hvert skulle det bli en klar luke til konkurrentene. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Abdullahi Dahir Rabi ble nummer fire og forbedra persen sin fra 8.11,92 til 8.03,03. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Vilde Våge Henriksen vant 3000 meteren etter en kanonspurt

Underveis i 3000 meteren skifta det mye, både på hvem som var i tetpulja og hvem som dro. Men med ca. 1000 m igjen satte Mari Mjøen Maridal opp farten og fikk ei luke til de andre. Den beholdt hun så å si til målstreken da både Vilde Våge Henriksen og Vienna Søyland Dahle kom susende forbi i stor fart. Vilde vant på 9.28,16, mens Vienna fikk 9.28,27 og Hanne 9.28,54.



Ikke lenge etter fulgte Kristine Meinert Rød, men hun står av en eller annen grunn oppført med DNF i resultatlista, så ikke ta den for god fisk. I alt stilte ti jenter til start på 3000 meteren og sju av dem løp under 10 minutter.



Det ble en rivende innspurt på 3000 meteren. Vilde Våge Henriksen vant foran Vienna Søyland Dahle og Hanne Mjøen Maridal. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Fredrik Sandvik vant 2000 m hinder

Helt til slutt i stevnet løp Fredrik Sandvik 2000 m hinder på 5.41,91. Han var eneste løper i mål på denne noe uvanlige distansen for seniorløpere.



Fredrik Sandvik fikk seg ei god hinderøkt idet mørket begynte å senke seg over Jessheim stadion. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Alle resultater