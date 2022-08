Malin Hoelsveen hadde vunnet og satt klar pers på 800 meteren i Norgeslekene mindre enn et døgn tidligere, mens Mads Orø Olsen hadde løpt sitt livs beste 3000 meter i det samme stevnet.



I Eggemotesten var ikke nivået på konkurrentene like høyt, og begge vant greit uten å måtte gå helt i kjelleren. Vinnertidene ble 18.09 og 15.19.

– Jeg kjente at jeg var sliten etter i går, men det var kjekt å være med og det ble ei god økt, fortalte Malin etter målgang.

– Neste løp nå blir UM der jeg tenker å løpe både 800 m og 3000 meter, fortalte den konkurranseglade 17-åringen som tidligere i sommer ble europamester på 800 m i U18-klassen.



Også Mads Orø Olsen kjente gårdagen i beina.

– Ja, det gikk tungt i dag, men det var som forventa, fortalte Mads.

– Hvilke planer har du framover?

– Neste mål er junior-NM i slutten av august, og der tenker jeg å løpe 5000 m. Dersom det ikke blir lureløp, håper jeg å kunne løpe ned mot 14.20.



Det vil i så fall være minuttet fortere enn det han gjorde på Eggemoen. Traseen har nok en del å si. Sjøl om Eggemoen er temmelig flat, er det noen slake bakker og et par helt korte kneiker. Og sjøl om arrangøren hadde både blåst vekk barnåler og merka røtter og steiner med maling, så bruker de fleste noe lenger tid enn på både bane og i ei flat asfaltløype.



En fordel med Eggemomila er imidlertid at den går inne i skogen slik at løypa er skjerma for vinden. Og rent mentalt kan det også være lettere å holde konsentrasjonen oppe når det skjer noe hele tida. Her er ingen lange og kjedelige rett-fram-strekninger. Forholda under årets løp var tilnærma perfekte med lite vind, lettskya vær, 16-17 grader og tørr trasé.



I alt fullførte 102 løpere 5 kilometeren, og tidene varierte mellom 15 og 35 minutter. I tillegg var det barneløp med to ulike løypelengder.



Malin Hoelsveen vant foran Anne Johanne Lind Nørbech og Mali Jåvoll Hagen. Da mor Anne ikke var til stede under premieutdelinga, steppa dattera inn og tok stolt imot premien fra løpsleder Tom Erik Lukkedal. (Foto: Runar Gilberg)



Mads Orø Olsen ble nummer 1, Håkon Bratvold nummer 2 og Teodor Hansen, som løper i 16-17-årsklassen, nummer tre. (Foto: Runar Gilberg)



Kristian Monsen var tilbake i løypa og ble nummer fire totalt pluss at han vant klasse 45-49 år på pene 17.03. (Foto: arrangøren)





En som imponerte minst like mye var 74 år gamle Herbjørn Brennhovd som vant klasse 70-75 år på sterke 21.22. Det er identisk med den norske rekorden i klasse 75-79 år, så klarer han å holde samme nivå ett år til, kan det bli norsk rekord. (Foto: arrangøren)





Maren Nesheim (129), Trine Marie Ellingsen Rud og Einar Ellingsen Rud var tre av mange glade mosjonister som fikk en fin løpetur i skogen på Eggemoen. (Foto: arrangøren)





Emma Sørgård blir heia fram og fotografert idet hun spurter over målmatta som nummer to i den sterke 14-15-årsklassen. Klokka hennes viste 20.19, og det holdt til en sjuendeplass totalt i kvinneklassen. Mannen som klarte å snike seg med på to av de tre siste bildene, er Tore Bårnås som ble nummer fire i 50-årsklassen. (Foto: arrangøren)



