De to kenyanske jentene gikk i tet fra start av, og førsterunden ble unnagjort på 61,6 sekunder, noe som er omtrent verdensrekordtempo for seniorer. Ingeborg Østgård lå et par sekunder bak på en sjuendeplass i feltet som hadde strukket seg godt ut.

Tidlig på andrerunden fikk firkløveret av to kenyanske og to etiopiske jenter ei lita luke til resten, men da tempoet på siste del av andrerunden gikk ned, tok Ingeborg ansvar og løp forfølgergruppa opp til tetgruppa. Hun var à jour ved 800 m som ble passert på 2.09,7.

På tredjerunden bestod tetgruppa på sju løpere da også japanske Yuya Sawada og amerikanske Addison Wiley hadde kommet opp. Feltet var samla, og Ingeborg lå på en sjetteplass da 1200 m ble passert på 3.19,3, altså etter en høy 69-runde.

Men så skulle det eksplodere. De fire østafrikanerne avslutta minst like hardt som de hadde åpna, og de tre andre måtte kjempe om plassene bak. Både Addison Wiley og Yuya Sawada persa og ble nummer fem og seks. Ingeborg Østgård var noen sekunder bak sin pers og løp i mål som nummer sj på 4.13,85.

Seieren gikk til etiopiske Birke Haylom som satte mesterskapsrekord med 4.04.27. Sølv- og bronsemedaljene gikk til Kenya ved Brenda Chebet og Purity Chepkirui.

Sjøl om møtet med de østafrikanske løperne ble heller brutalt for Ingeborg Østgård, så kan hun ta med seg at hun var offensiv og virkelig prøvde. 300 meter fra mål var hun i skuddposisjon, og hun vil forhåpentligvis få mange år og løp å nærme seg på.

I fjor ble Ingeborg europamester på 1500 m. I år var hun beste europeer i VM-finalen. Det høres ikke like bra ut, sjøl om det prestasjonsmessig ikke står noe tilbake. Nest beste europeer ble finske Ilona Mononen som var over 2 sekunder bak Ingeborg.

Så blir det spennende å se om Ingeborg Østgård vil ha fått både den lange reisa og løpa ut av beina når hun 16. august løper forsøk på 1500 m i EM i München. Om så har skjedd, kan det fort bli mer finaleløping på 18-åringen fra Dalsbygda.

1500 m kvinner, finale 1 Birke HAYLOM ETH 4:04.27 CR 2 Brenda CHEBET KEN 4:04.64 PB 3 Purity CHEPKIRUI KEN 4:07.64 PB 4 Mebriht MEKONEN ETH 4:08.39 5 Addison WILEY USA 4:11.43 PB 6 Yuya SAWADA JPN 4:12.87 PB 7 Ingeborg ØSTGÅRD NOR 4:13.85 8 Ilona MONONEN FIN 4:16.19 9 Danielle VERSTER RSA 4:16.36 10 Mireya ARNEDILLO ESP 4:20.55 11 Mia BARNETT USA 4:22.37 12 Dilek KOÇAK TUR 4:24.50

Alle resultat

Slik så oppløpet ut, og til slutt så var det etiopiske Birke Haylom som var den sterkeste. (Foto: fra World Athletics streaming)

I fjor kunne Ingeborg Østgård juble for EM-gull på 1500 m. I år måtte hun nøye seg med å være beste europeer på 1500 m i VM. (Foto: Kjell Vigestad)



Ingeborg Østgård er klar for VM-finale, mens Ina Halle Haugen røk ut med liten margin



Tidskjema/startlister/resultater

World Athletics nettsider

World Athletics på Facebook