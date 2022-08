Med 19.58 tangerte Øystein Syversen, Oppstad IL sin tid fra tidligere i år på toppen av årsstatistikken for 5 km. Denne tiden er den nest beste gjennom tidene i M70-74, bare bak Kolbjørn Hjertviks 19:26 i samme løype i fjor. Kolbjørn som løp den doble distansen på Eidsvoll søndag, fikk notert 41:25 som er den tredje beste tiden i Norge gjennom tidene. Supervetarenen fra Kårvåg IL på Mørekysten fra har selv den beste tiden med 40:02 satt i Hyttepalnmila i fjor høst.



Kolbjørn Hjertvik mot mål på sin 10 km. (Foto: Bjørn Saksberg)



43 av 88 med PB

Med forbehold om feil så registrerte arrangør Bjørn Saksberg 43 nye perser blant de 88 fullførende på de fire distansene, 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton, dvs, en perseprosent på hele 49! Den klart største andelen valgte mila i den 2,63 km lange runden ved Ås skole der det var 53 deltakere i mål. For øvrig var det 20 på 5 km, 13 på halvmaraton og 3 som testet seg på maraton i dette hyppige lavterskeltilbudet sentralt plassert på Østlandet.



5 km

​I tillegg til nevnte Øystein Syversen leverte også Terje Gulbrandsen en 5 km av høy klasse i M50-54. Med seier med ti sekunder foran tryslingen Emil Hagevik Bakke og tiden 16.47 var lillehamringen sekundet bak sin sesongbeste fra Sentrumsløpet i vår, som er den 3. beste i klassen i år.

Frida Byfuglien var tredje raskeste løper som gjorde unna knappe to runder på Eidsvoll, og med 17.35 forbedret hun sin egen personbeste med sju sekunder fra Rekordløpet i Lier tidligere i sommer.



Frida Byfuglien spurter mot mål på sin 5 km mens Erlend Angelo fra Namdal løpeklubb fortsetter to runder til på sin 10 km. (Foto: Bjørn Saksberg)



Terje Gulbrandsen som tidligere stilte opp i ultraløp har ikke mistet farten selv om fødselsattesten avslører at han er 52. (Foto: Bjørn Saksberg)

5 km kvinner Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Frida Byfuglien Lillehammer IF K20-34 17:38 +0:00 2 Tonje Syversen Oppstad IL K20-34 22:54 +5:16 3 Claire Phythian HURDAL K45-49 24:06 +6:28 5 km menn 1 Terje Gulbrandsen Lillehammer IF M50-54 16:47 +0:00 2 Emil Hagevik Bakke Oslostudentenes IK M20-34 16:57 +0:10 3 Mats Høyset Sportsklubben Vidar M45-49 18:02 +1:15 4 Kenneth Aure Sløyfa M20-34 18:04 +1:17 5 Terje Dahl Asker Sk. Friidrett M50-54 18:15 +1:28 6 Halvor Mansåker OSLO M50-54 18:25 +1:38 7 Fredrik Gromsrud Diplom-Is M35-39 18:31 +1:44 8 Robert Røsten Folldal IF M35-39 19:57 +3:10 9 Øystein Syversen Oppstad IL M70-74 19:58 +3:11 10 Iver Hoelsæter Gullverket Flygeklubb M35-39 20:07 +3:20 11 Henrik Håkonsen OSLO M20-34 20:28 +3:41 12 Steinar Skaar Løpsklubben 1814 BIL M65-69 21:09 +4:22 13 Anders Kvammejensen AKJ M50-54 21:44 +4:57 14 Heine Disserud Gullverket Flygeklubb M35-39 22:53 +6:06 15 Øyvind Dahl PORSGRUNN M20-34 24:54 +8:07 16 Sigve Hagesæter Norsk Luftambulanse BIL M20-34 26:48 +10:01 17 Lasse Juliussen EIDSVOLL M35-39 28:50 +12:03

10 km

Foruten nevnte Kolbjørn Hjertviks milløp, gikk det virkelig unna for de to raskeste for dagen, begge i yngste veteranklasse M40-44 år. Jon Fiva, Tyrving satte en solid årsbeste med 33.11 som er 1.03 raskere enn i Sentrumsløpet. Njål Tyssing fra Velledalen IL, som måtte se seg slått med tre sekunder av Fiva, presterte imidlertid solid personlig bestenotering med 33.14. Vinner av kvinnenes oppgjør, Vidars Line Asheim, senket sin pers fra Totenvikaløpet med sju sekunder til 36.42.



Njål Tyssing passerer rett foran Jon Fiva etter to av de nesten fire rundene. (Foto: Bjørn Saksberg)



Line Askheim passerer på sin 10 km. (Foto: Bjørn Saksberg)

10 km kvinner Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Line Askheim Sportsklubben Vidar K20-34 36:42 +0:00 2 Anna Opsahl EIDSVOLL K35-39 40:01 +3:19 3 Kjersti Christina Moody Romerike Ultraløperklubb K45-49 40:21 +3:39 4 Heidi Syversen FIK Orion K20-34 41:43 +5:01 5 Marianne Braut Eikrem SKJETTEN K40-44 46:28 +9:46 6 Ingunn Monsen Sportsklubben Vidar K55-59 46:49 +10:07 7 Hanna Sofia Heimonen JESSHEIM K35-39 56:12 +19:30 8 Suzette Damman FÅBERG K50-54 1:12:06 +35:24 10 km menn (45 deltakere) 1 Jon Fiva Tyrving IL M40-44 33:11 +0:00 2 Njål Tyssing Velledalen IL - Friidrett M40-44 33:14 +0:03 3 Adrian Henriksen Deloitte BIL M20-34 33:43 +0:32 4 Kristoffer Lamøy Åsen IL M20-34 33:59 +0:48 4 Johannes Teigland OSLO M20-34 33:59 +0:48 6 Eskild Aas SK Vidar M20-34 34:01 +0:50 7 Jørgen Feldt Sandnes OSLO M20-34 34:18 +1:07 8 Pål Konradsen Kongen Marina Løpeklubb M35-39 34:29 +1:18 9 Truls Grøstad BDO Lillestrøm M20-34 34:46 +1:35 10 Morten Dalhaug Sportsklubben Vidar M20-34 34:51 +1:40

Halvmaraton

Halvmaraton kvinner Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Helen Baastad FJERDINGBY K40-44 01:35:22 +0:00 Halvmaraton menn 1 Håkon Urdal MOSS M40-44 01:14:56 +0:00 2 Anders RUDI Veidekke BIL M20-34 01:19:11 +4:15 3 Kristoffer Slettholm OSLO M35-39 01:20:39 +5:43 4 Trym Hals Gurigard OSLO M20-34 01:21:04 +6:08 5 Åsmund Haugseth BILLINGSTAD M35-39 01:25:57 +11:01 6 Erlend Børve OSLO M20-34 01:26:20 +11:24 7 Sjur Millidahl Mårhundens Venner 2 M40-44 01:28:09 +13:13 8 Bjørn Stenvold Bossekop Ungdomslag M45-49 01:28:29 +13:33 9 Tobias Møretrø OSLO M20-34 01:33:55 +18:59 10 Haakon Riekeles Adamstuen løpeklubb M35-39 01:34:59 +20:03 11 Sigmund Henriksen Bjerke il M50-54 01:41:35 +26:39 12 Matias Rønningen OSLO M35-39 01:42:44 +27:48

ALLE RESULTATER

Halvmaratonvinner Håkon Urdal. (Foto: Bjørn Saksberg)

Maraton

Maraton menn Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Erik Andersen SK Vidar M40-44 02:51:47 +0:00 2 Alf Harald Holmboe OSLO M40-44 03:18:33 +26:46

Erik Andersen var en av to som løp en hel maraton. Det tok 2.51.57 for Vidarløperen. (Foto: Bjørn Saksberg)



Løpets nettsider

Løpets facebooksider med masse bilder fra løpet