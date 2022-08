Line Caliskaner fra Romerike Ultraløperklubb debuterer i det legandariske Spartathlon i månedsskiftet september-oktober, og et av målene på veien var en god gjennomkjøring på 100 miles (161 km) i Oslofjorden Rundt. Det fikk hun, og selv om Spartathlom både byr på varmere vær og ytterligere 85 kilometer (totalt 245) er det ingen tvil om at hun er i rute når hun på lørdag satte ny løyperekord uavhengig av kjønn.

Det er nå bestemt at dette er siste utgaven av løpet som tidligere er arrangert i 2014-2015 og 2020-2021, på det meste med 64 deltakere - litt for lite oppslutnng i forhold til jobben, sier løpsleder Tomas Pinås i en melding til oss. Det er jo litt synd, siden dette er det eneste a-b ultraløpet på vei i Norge - altså et unikt arrangement.



Line med finishertrøya etter målgang i Holmestrand. (Foto: Tomas Pinås)



Vi har sakset litt fra 100-miles-Lines facebookside:

- Oslofjorden rundt (Moss til Holmestrand (161k) er gjennomført for tredje år på rad. Det er ingen hemmelighet at dette er mitt favoritt løp. Fin løype (kunne vært enda mer asfalt i første halvdel om jeg skulle velge) og de beste arrangørene, Kristian Jahre og Tomas Pinås.

- Fra start ble jeg løpende sammen med Magnus Thorud (red. anm: fra samme klubb) og vi holdt følge hele veien til Lysaker. Magnus mente på et tidspunkt at jeg pacet ham, sannheten er nok mer at vi begge bidro til å trekke opp farten. Vi fikk masse tid til å snakke om trening og spartathlon . Supert for meg å kunne få tips fra hans erfaringer fra sin deltagelse i fjor. Vi kom inn til Lysaker (80k) på 7:20. Magnus skulle bare løpe halve distansen og ga seg her. Vi ses igjen i Athen i september.



- Fra Lysaker var det i utgangspunktet ikke lenger supportert fra arrangør og vi måtte benytte oss av butikker og bensinstasjoner underveis. Men både Tomas og Kristian dukket opp og jeg fikk burger, påfyll av vann og banan. Kom inn som nummer 1 på tiden 16:32:43. Ny løyperekord (uavhengig av kjønn). I 2021 kom jeg inn på 19:56:15. Så det ble en vesentlig forbedring fra tidligere bestetid. Sier som de gjør #idetlangeløp : En ting som er sikkert er at trening hjelper.



Line og Magnus tidlig i løpet. (Foto: Tomas Pinås)



100 miles – herrer 1 Lars Møller – Romerike Ultraløperklubb – 24:44:04 2 Audun Mo – Viggo Klubbløs – 26:46:46 3 Petter Vabog – Romerike Ultraløperklubb – 30:17:57 100 miles – damer 1 Line Caliskaner – Romerike Ultraløperklubb – 16:32:43 2 Janne Balberg Kvisvik – Romerike Ultraløperklubb – 23:42:51





Lars Møller vant herreklassen på 100 miles. (Foto: Tomas Pinås)





Petter Vabog, også kjent som klovnen "Melvin Tix" løp sin andre 100-miler på kort tid. 65-åringen var sist i mål, men veldig fornøyd med gjennomføringen selv om ikke bena er så glad i asfalt. Her får han oppvartning av løpsleder Tomas Pinås med 5 km igjen. (Foto: Privat)



Geir Hansen og Marianne Årdalen vant 50 miles

Alle distansene startet samlet, og på 50 miles var det 18 deltakere. Vi har nevnt Magnus Thorud fra Romerike Ultraløperklubb, som løp sammen med Line Caliskaner inn til 7:20:28. Det ga en tredjeplass på distansen.

Vinner her ble Geir Hansen fra Kyrksæterøra IL med 7:03:53, 10 minutter foran Jonas Resare fra Grenland Ultra Runners på 2. plass. I kvinneklassen ble det en klar seier til Marianne Årdalen fra Gjerpen IF med 8:41:35 foran Hanne Skar som kom 33 minutter etter i mål på 2. plass.





Marianne Årdalen seiret på 50 miles for kvinner. (Foto: Tomas Pinås)





De tre beste på 50 miles, fra venstre Magnus Thorud, vinneren Geir Hansen og andremann Jonas Resare. (Foto: tomas Pinås)



50 miles – herrer 1 Geir Hansen – Kyrksæterøra IL – 7:03:53 2 Jonas Resare – Grenland Ultra Runners – 7:13:15 3 Magnus Thorud – Romerike Ultraløperklubb – 7:20:28 4 Kevin Hughes – Romerike Ultraløperklubb – 9:18:08 5 Jørgen Steen – Nærsnes Løpeklubb / Skatt Helsfyr BIL – 9:32:48 6 Magnus Mühlbradt – Romerike Ultraløperklubb – 9:40:10 7 Henning Brøvig Hanssen – Romerike Ultraløperklubb – 10:20:08 8 Stian Slinning Øidvin – Romerike Ultraløperklubb – 10:36:06 9 Marius Hauge – Captare Podcast – 10:57:57 10 Sondre Varpe – Viljarin – 12:03:50 11 Lars Erik Brecke – ingen klubb – 13:34:00 (alt.trasé, godkjent løp) - Nikolai Marken – Romerike Ultraløperklubb – DNF 50 miles – damer 1 Marianne Årdalen – Gjerpen IF – 8:41:35 2 Hanne Skar – ingen klubb – 9:14:13 3 Christine Marcussen – BN BIL – 9:36:38 3 Ida Furnes Breivik – ingen klubb – 9:36:38 5 Anne Pintzka – ingen klubb – 11:40:10 5 Kathrine Rekdal – ingen klubb – 11:40:10 7 Ida Steiro – Hell Ultraløperklubb – 09:07:30* * Deplassert - brutt 100 miles, godkjent løp 50 miles



Tobias Hansen var klart raskest på 45-kilometeren. (Foto: Tomas Pinås)



Sterkt løp og overlegen seier til Tobias Hansen på 45 km

På den nye distansen for året, den 45 kilometer lange "The Scenic Route" fra Moss til Nesset innerst i Bunnefjorden, var det aldri noen tvil om hvor seieren skulle havne. Tobias Hansen fra SK Vidar løp inn til 3:21:05 og distanserte veteranen Svein-Erik Bakke (54) med 31 minutter, mens Vegard Saga fra IF Kamp/Vestheim ble nummer tre med 4:05:05.

I kvinneklassen ble det jevn kamp mellom Ann Kristine Bjørk fra Rygge IL som vant på 4:54:10 og Bente Mjøs på 2. plass med 4:57:55.



De to beste i kvinneklassen på 45 km, Bente Mjøs og Ann Kristin Bjørk. (Foto: Tomas Pinås)





Svein-Erik Bakke, sprek snart 55-åring som løp inn til 2. plass - men ikke helt uten problemer underveis. - Tre skikkelige feilløpinger gjorde at jeg fikk sett en del mer av kysten og løpt lenger enn jeg hadde planlagt, skriver han på facebook etter løpet. (Foto: Tomas Pinås)





Vegard Saga foran Erik Sagvolden ganske tidlig etter start. Erik måtte bryte, men Vegard kom på 3. plass.





To lokale løpere (ref startstedet) som løp sammen hele veien, Ole Kristian Narmo og Ann Kristine Bjørk fra Rygge IL. (Foto: Tomas Pinås)



45 km – The Scenic Route – herrer 1 Tobias Hansen – SK Vidar – 3:21:05 2 Svein-Erik Bakke – Romerike Ultraløperklubb – 3:52:40 3 Vegard Saga – Kamp/Vestheim IF – 4:05:05 4 Frank Jacobsen – Tjøme Løpeklubb – 4:08:00 5 André Schultz – Follo Løpeklubb – 4:24:25 6 Jarl Odin Herland – Romerike Ultraløperklubb – 4:39 7 Svein-Roger Fossum – Ivrig IL – 4:52:50 8 Ole Kristian Narmo – Rygge IL – 4:54:10 9 Mads Grønvold Kollerøs – ingen klubb – 5:08:30 10 Ole-Henrik Kjevik – Romerike Ultraløperklubb – 5:20:45 10 Philipp Meyer – ingen klubb – 5:20:45 12 Jørgen Strand – Grimstad Karateklubb – 5:23:35 12 Tommy Iversen – ingen klubb – 5:23:35 14 Heine Kristensen – Xtrailblazers – 5:43:40 15 Knut Wang Nilsen – Holmestrand Ultraløperklubb – 6:50:54 - Erik Sagvolden – Kamp/Vestheim IF – DNF 45 km – The Scenic Route – damer 1 Ann Kristine Bjørk – Rygge IL – 4:54:10 2 Bente Mjøs – ingen klubb – 4:57:55 3 Ragnhild Audestad – Romerike Ultraløperklubb – 5:45:55 4 Torunn Tofteng – Romerike Ultraløperklubb – 5:56:40 5 Connie Schneider – Team Sportsmanden – 6:12:35 6 Christina Brautaset – FemiRun – 6:23:20 7 Ingunn Ytrehus – Romerike Ultraløperklubb – 7:17:35



