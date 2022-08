- Det er alltid moro å slå Sverige, og gøy at vi er tilbake på toppen av pallen, sa Eskil Kinneberg med et smil etter å ha løpt det norske herrelaget inn til seier på dagens EM-stafett i Estland. Da hadde Magne Dæhli og Kasper Fosser gjort grovarbeidet og lagt grunnlaget i de krevende skogene utenfor Rakvere:



- Jeg løp sikkert og bra hele veien, sa førstnevnte om sin førsteetappe – hvor han sendte ut Fosser i teten.



- I starten av min etappe lå jeg bare med de andre lagene, men etter hvert fikk jeg muligheten å gi Eskil (Kinneberg) en luke og da var jeg veldig glad for det, sa Fosser – som altså ga nevnte Kinneberg halvannet minutt ned til de jagende lagene:

- Jeg var ganske sikker på at Eskil (Kinneberg) skulle «ta det» når han fikk gå ut alene i tet, fortsatte Fosser med tillit til sin ankermann.



Og Kinneberg skuffet ikke verken lagkamerater eller norske supportere på plass i Estland:



- Jeg har løpt et solid løp med god kontroll hele veien. Jeg visste at jeg hadde en bra ledelse, så om jeg orienterte bra ville det holde, sa Kinneberg selv om ferden alene i tet til EM-gull.



Dermed forsvarte han Norges gull fra EM i Sveits for 4 år tilbake. Da var det Magne Dæhli, Eskil Kinneberg og Olav Lundanes som tok gull.



Det var starten på et seierstog som varte til VM hjemme i Østfold i 2019. Da sporet det av, men etter sølv på VM i fjor – bak Sverige – er toget igjen på sporet – nå med Kinneberg som lokomotivfører:



- Vi satser på at dette bare er starten.



Det var i hvert fall avslutningen på EM, hvor Norge kunne stå på toppen av pallen – foran Sverige og Sveits – på henholdsvis sølv- og bronseplass.



Det norske andrelaget – med Andreas Sølberg, Gaute Steiwer og Elias Jonsson – løp i mål som 20. lag.

Mikslaget med Jørgen Baklid, Hans Petter Mathisen og Anton Silier – fra Tyskland – løp i mål som nummer 32.

Bronse til damene

- Det er en stor lettelse, sa Andrine Benjaminsen da hun ble bedt om å sette ord på følelsen etter bronsemedalje på dagens avsluttende stafett under EM i orientering i Rakvere i Estland.



For det var – frem til dagens medalje – et tungt mesterskap for Benjaminsen – og de norske damene.



Men da det i dag var snakk om stafett reiste de norske jentene seg.



Ane Dyrkorn – som var den store positive overraskelsen med sin 4. plass i går – innledet, men i dag ble det noe bom på NTNUI-løperen.



Dermed fikk Marie Olaussen en jobb å gjøre på andreetappe, en utfordring hun grep.



- Jeg følte meg sterk i dag, sa hun etter å ha sendt ut Benjaminsen som 7. jente på sisteetappe.



Da var det medaljemuligheter – bak det suverene svenske laget i teten:



- For å være helt ærlig tenkte jeg svært lite på medalje da jeg løp ut, sa Benjaminsen.



- Men hennes lagvenninner – på arena – hadde troen:



- Nå er det alle muligheter, sa Olaussen – på direkte spørsmål om det kunne bli bronse.



Med fokus på seg selv, tommelgrepet på kartet og stødig orientering jobbet Benjaminsen seg fremover i feltet, og til slutt var det – som nevnt – bare Sverige og Tsjekkia som var før Norge i mål:

- Godt å få en god avslutning på et mesterskap som for min del har vært veldig tungt, sa Benjaminsen.

Sverige vant over 5 minutter foran Tsjekkia, mens Norge var ytterligere ett minutt bak på bronseplass.



Den norske andreoppstillingen – med Tone Bergerud Lye, Ingrid Lundanes og Victoria Hæstad Bjørnstad løp i mål som 7. lag, mens Norge 3 – med Anna Ulvensøen, Emma Arnesen og Kaja Winsnes Nordhagen var 11. lag i mål.

Kilde: Norsk orientering