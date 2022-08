Skeikampen Rundt arrangeres av Gausdal Friidrettsklubb og Visit Skeikampen og har to løyper. Den 3,7 km lange Seterløypa med 123 meters stigning for alle under 17 år og den 12,2 km lange hovedløypa hvor deltakerne må forsere 347 høydemeter. Ungdommene i 15- og 16-årsklassene kan også velge det lange alternativet.



Fra årets fellesstart. (Foto fra Skeikampens facebookside)



Det ble hard kniving om seieren i begge klasser i år. Lillehammer IFs Ania Zielinkiewicz kunne løpe under målportalen på 58.57, ti sekunder foran sin harde utfordrer, Liv Iren Hove, også fra Lillehammer. Den Lillehammer-baserte rørosingen Kristina Skjevdal fulgte på 3. plass med tiden 1.01.38.

I herreklassen var det 14 sekunder som skilte mellom vinneren Vegard Ølstad Dalberg fra Furnes som brukte 46.56 på runden, og Henning Offigstad, Bratsberg IL som hadde samme margin til treeren Kjartan Helland, Moi IL. Det vanket pengepremier på henholdsvis 3000 kr, 1500 kr og 500 kr til de tre beste i begge klasser.





Vegard Ølstad Dalberg da han vant forrige løpskonkurranse på Skeikampen, motbakkeløpet Skeikampen Opp, i tåka 9. oktober i fjor. Se reportasje her: Tåke men fine forhold i Skeikampen Opp (Foto: Rolf Bakken)





Drøyt 50 stilte til start i Skeikampen Rundt i år som var ganske indentisk med fjorårets oppslutning. Av disse var det 39 som løp 12,2 km på tid, 8 ungdommer løp 3,7 km og 4 trimmere tok valgfri runde uten tidspress.



Visit Skeikampens nettsider

Ungdomsklassene ble vunnet med rundt to minutters margin av søsknene Carmen og Henrik Aasvoll-Rognlien fra Østre Toten Skilag med tidene 16.10 og 14.37.Drøyt 50 stilte til start i Skeikampen Rundt i år som var ganske indentisk med fjorårets oppslutning. Av disse var det 39 som løp 12,2 km på tid, 8 ungdommer løp 3,7 km og 4 trimmere tok valgfri runde uten tidspress.

Resultater Skeikampen Rundt 06.08.2022: Lang løype (12,2 km) - Kvinner Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Ania Zielinkiewicz Lillehammer IF K22-34 58:57:00 +0:00 2 Liv Iren Hove LILLEHAMMER K22-34 59:07:00 +0:10 3 Kristina Skjevdal LILLEHAMMER K22-34 01:00:38 +1:41 4 Marte Kjøren Lillehammer IF K22-34 01:02:22 +3:25 5 Maren Aaberg LØRENSKOG K17-21 01:02:26 +3:29 6 Tea Henriette Bruksås Lbil K35-44 01:06:40 +7:43 7 Sølvi Elisabeth Hoff OSLO K22-34 01:08:43 +9:46 8 Hilde Sundby Thuen Søre Ål IL K35-44 01:09:29 +10:32 9 Trine Borgemoen FOLLEBU K22-34 01:10:04 +11:07 10 Britt Gjermundshaug HASLUM K45-54 01:10:16 +11:19 11 Nina R.ruus OSLO K45-54 01:13:18 +14:21 12 Nina Dahlsveen FOLLEBU K45-54 01:13:42 +14:45 13 Mona Aasvoll-Rognlien Østre Toten Skilag K45-54 01:13:51 +14:54 14 Anne-Katrine Kroken NÆROSET K45-54 01:27:24 +28:27 Lang løype (12,2 km) - Menn 1 Vegard Ølstad Dalberg FURNES M22-34 46:56:00 +0:00 2 Henning Offigstad Bratsberg IL M35-44 47:10:00 +0:14 3 Kjartan Helland Moi IL M35-44 47:24:00 +0:28 4 Oddvin Offigstad Øyer-Tretten IF M35-44 49:10:00 +2:14 5 Stian Stærkeby Jelstad Modum FIK M22-34 51:17:00 +4:21 6 Mads Buhaug Øyer-Tretten IF M22-34 51:30:00 +4:34 7 Christian Stjern Evensen STRØMMEN M17-21 54:24:00 +7:28 8 Sebastian Grindheim Arctic Sec / BO2 M22-34 54:51:00 +7:55 9 Andreas Hermansen RIDABU M17-21 56:40:00 +9:44 10 Øyvind Simonsen BEKKESTUA M55+ 56:44:00 +9:48 11 Anders Ingvarson SÖVDE M35-44 57:31:00 +10:35 12 Espen Brobakken FOLLEBU M22-34 58:36:00 +11:40 13 Øyvind Stokseth Halden Skiklubb M45-54 58:53:00 +11:57 14 Rolf Gunnar Aas Fet Skiklubb M45-54 59:00:00 +12:04 15 Ivar Sagheim ØSTRE GAUSDAL M22-34 59:35:00 +12:39 16 Arve Gjermundshaug Furnes M55+ 01:00:23 +13:27 17 Håkon Solberg ØSTRE GAUSDAL M35-44 01:01:09 +14:13 18 Morten Heir Fossum IF M55+ 01:03:32 +16:36 19 Joachim Pettersen LILLEHAMMER M22-34 01:04:14 +17:18 20 Sverre Grøthe Veritas BIL M55+ 01:06:40 +19:44 21 Espen Simonstad Løpegruppa Jessheim M35-44 01:07:54 +20:58 22 Erland Paulsrud Follebu Skiklubb M35-44 01:08:14 +21:18 23 Edvard Stang SVINGVOLL M55+ 01:09:56 +23:00 24 Andreas Bjørseth OSLO M22-34 01:12:49 +25:53 25 Kristian Midtenget Skog 567Føllbu M22-34 01:39:42 +52:46 Kort løype (3,7 km) - Kvinner 1 Carmen Asvoll-Rognlien Østre Toten Skilag K11-12 16:10 +0:00 2 Kristiane Tyrom Søre Ål IL K11-12 19:27 +3:17 3 Agnes Teigum Aamot Gausdal Friidrettsklubb K11-12 20:25 +4:15 Kort løype (3,7 km) - Menn 1 Henrik Aasvoll-Rognlien Østre Toten Skilag M13-14 14:37 +0:00 2 Sverre Sandberg Tistel Lillehammer Skiklub M11-12 16:37 +2:00 3 Troy Stokseth Halden IL M11-12 18:12 +3:35 4 Syver Sandberg Tistel Lillehammer Skiklub M11-12 18:13 +3:36 5 Halvard Aasvoll-Rognlien Østre Toten Skilag M15-16 FH 19:09 +4:32



KLASSEVISE RESULTATER