Ultraløpsutvalget i Norges Friidrettsforbund har nå tatt ut lagene til VM i terrengultra. Løperne er informert og alle ønsker i utgangspunktet å være med dersom det klaffer med jobb og annet.

VM terrengultra (80 km) arrangeres i Chang Mai i Thailand 5. november - et mesterskap som inngår i tidenes første World Mountain & Trail Running Championships. Tidligere hadde IAU (ultraløpsforbundet) egne mesterskap, men etter sammenslutningen med World Atlhetics arrangeres det heretter felles VM for terrengultra, fjelløp og motbakkeløp.

Årets VM i motbakkeløp er altså en del av samme mesterskap, slik at Motbakkeutvalget og Ultraløpsutvalget vil samarbeide under mesterskapet.



Uttaket er basert på det tidligere uttaket til VM i terrengultra i 2021 og resultater oppnådd i 2021 og 2022. De som var kvalifisert til VM 2021, er kvalifisert for årets VM, og uttaket er styrket med ytterligere to løpere av hvert kjønn slik at det nå er tatt ut 5 kvinner og fem menn.



- Utvalget hadde en vanskelig jobb med å vurdere kandidater, siden det i terrengultra er så veldig ulike løp og ulikt nivå på de ulike løpene som vurderes. Likevel mener vi at vi sender de 10 løperne med best resultater i terrengultraløp i kvalifieringsperioden, sier Marit Berg Bjerknes, den nye lederen i NFIFs ultraløpsutvalg.



Sylvia Nordskar er en av de fem kvinnene som er tatt ut til VM terrengultra. Hun har også planer om å løpe finalen i Golden Trail Series uken før, det kan bli vanskelig (?) Bildet er fra KRSUltra 2019. (Foto: Kristian Thomassen)





Uttak:



KVINNER:

Sylvia Nordskar, OSI Friidrett

Thea Hanssen, Tromsø løpeklubb

Henriette Albon, Isfjorden IL

Sara-Rebekka Færø Linde, Varegg IL

Mari Fenre, Siljan IL



MENN:

Didrik Hermansen, Romerike Ultraløperklubb

Anders Kjærevik, BFG Bergen Løpeklubb

Sebastian Krogvig, Romsdal Randoneeklubb

Tobias Dahl Fenre, Siljan IL

Tom Erik Halvorsen, GTI Friidrett

