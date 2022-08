Utfallet handla nok minst like mye med hva slags løpetype de to er. Jake Wightman kombinerer 1500 og 800 m, og mestrer følgelig også 1000 m. Emmanuel Korir har 400 m som som sin vanligste bidistanse, og det skulle vise seg at 1000 m ble alt for langt.



Jake Wightman disponerte kreftene veldig bra. Han lot haren og kanadiske Marco Arop dra ifra og løp i stedet alene på andreplass hele veien. Det vil si helt til bare 10-15 m gjenstod. Da var Arop så stiv etter den tøffe åpningen at Wightman kunne spurte forbi. 2.13,88 er ei meget solid 1000 m-tid, knappe 2 sekunder bak Noah Ngenys verdensrekord på 2.11,96 fra 1999. Til sammenligning løp verdensmesteren på 800 m, Emmanuel Korir, på 2.18,19 og endte på tolvte- og sisteplass.



Wightman skal løpe 800 meter i EM, og det ser absolutt ut til at han har den gode formen fra VM intakt, sjøl om han nylig måtte nøye seg med tredjeplass på 1500 meteren i Samveldeleikene.



– Dette var et virkelig bra steg i rett retning før München. Hovedforskjellen mellom 1500 og 1000 m er rett og slett farten på de første to rundene. Du går fra å løpe 55-runder til 52-runder. Slik sett gav dette en fin progresjon fram mot EM, der planen hele tida har vært å løpe 800 m. Jeg er glad for at jeg klarte å kvalifisere meg for laget, fortalte Jake Wightman etter løpet.

1000 m menn 1 WIGHTMAN Jake GBR 2:13.88 MR WL 2 AROP Marco CAN 2:14.35 NR 3 MURPHY Clayton USA 2:15.73 4 KISASY Wyclife Kinyamal KEN 2:15.78 5 HOPPEL Bryce USA 2:15.99 6 THOMPSON Joshua USA 2:16.38 7 McCANN Luke IRL 2:16.40 NR 8 KESSLER Hobbs USA 2:16.46 9 ROTICH Ferguson Cheruiyot KEN 2:17.00 10 van DIEPEN Tony NED 2:17.06 11 ROBERT Benjamin FRA 2:17.11 12 KORIR Emmanuel Kipkurui KEN 2:18.19

Verdensrekorden glapp med minimal margin for Faith Kipyegon

Verdensmeteren på 1500 m, Faith Kipyegon fra Kenya, gjorde et seriøst forsøk på å slette Genzebe Dibabas verdensrekord på 3.50,07, satt i 2015. Hun lyktes – nesten. Etter å ha løpt jevnt hardt hele veien stansa klokka på 3.50,37, altså 3 tideler for seint. Kanskje kunne det gått om harene hadde holdt litt lenger enn til 850 meter, men Kipyegon hadde lysharer også etter det. Uansett var det et sterkt løp der det ble både pers og kenyansk rekord.



Bak Kipyegon ble det også pers på Heather Maclean og Elise Cranny som løp på 3.58,89 og 3.59,06. De to amerikanske jentene ble nummer to og tre, og det var i tillegg fire som løp på 4.00-tallet. Kanskje var det i dette heatet Karoline Bjerkeli Grøvdal skulle vært om hun skulle tatt 1500-rekorden til Grete Waitz på 4.00,55?

1500 m kvinner 1 KIPYEGON Faith KEN 3:50.37 NR WL PB 2 MACLEAN Heather USA 3:58.89 PB 3 CRANNY Elise USA 3:59.06 PB 4 MESHESHA Hirut ETH 4:00.51 5 McGEE Cory Ann USA 4:00.70 6 NANYONDO Winnie UGA 4:00.81 7 GRIFFITH Georgia AUS 4:00.96 8 HULL Jessica AUS 4:01.73 9 JOHNSON Sinclaire USA 4:02.87 10 SABBATINI Gaia ITA 4:04.96 11 PÉREZ Marta ESP 4:05.60 12 FLEURY Aurore FRA 4:10.01 EMBAYE Axumawit ETH DNF TRACEY Adelle JAM DNF WILSON Allie USA DNF

Faith Kipyegon befesta posisjonen sin som verdens beste 1500 m-løper. (Foto: Diamond League AG)



Overraskende burundisk seier på 3000 m for menn

Thierry Ndikumwenayo løp tidligere i år 5000 m på 12.59,39, men 25-åringen fra Burundi var likevel et nokså ubeskrevet blad før 3000 meteren i Monaco. Der persa han med 9 sekunder og vant på 7.25,93, noe som var både årsbeste i verden og nasjonal rekord.



På plassen bak seg hadde han etiopiske Berihu Aregawi som prøvde å følge lysharer og harer som var programmert til verdensrekordfart. Men den oppgaven ble for stor, og mot slutten kom Ndikumwenayo forbi. Tredjeplassen gikk til Grant Fischer som satte amerikansk rekord med 7.28,48.

3000 m menn 1 NDIKUMWENAYO Thierry BDI 7:25.93 NR DLR WL PB 2 AREGAWI Berihu ETH 7:26.81 PB 3 FISHER Grant USA 7:28.48 AR PB 4 KIPKORIR Nicholas KEN 7:31.19 PB 5 LOBALU Domnic Lokinyomo SSD 7:31.54 6 KROP Jacob KEN 7:33.30 7 BEKELE Telahun Haile ETH 7:38.24 PB 8 KINCAID William USA 7:38.81 PB 9 KLECKER Joe USA 7:39.58 10 HAY Hugo FRA 7:41.78 PB 11 CHELIMO Paul USA 7:42.68 12 McSWEYN Stewart AUS 7:43.31 13 KEMBOI Cornelius KEN 7:44.73 14 EBENYO Daniel Simiu KEN 7:44.81 15 BIRGEN Bethwell KEN 7:56.82 AKBACHE Mounir FRA DNF TANNER Samuel NZL DNF

Thierry Ndikumwenayo fra Burundi fikk et internasjonalt gjennombrudd med seieren på 3000 meteren i Monaco. (Foto: Diamond League AG)



Dobbelt etiopisk og britsk rekord på 3000 m hinder

Etter at amerikanske Emma Coburn hadde gjort storparten av drajobben, sa den etiopiske duoen, Werkuha Getachew og Zerfe Wondemagegn, takk for hjelpa med å spurte ifra og bli nummer én og to på 3000 m hinder. Vinnertida ble 9.06,19 og vinnermarginen 44 hundredeler. For Getachew smakte seieren sikkert godt etter at hun tok sølv i VM. Rent formmessig var hun nok likevel kvassere den gangen da hun løp på 8.54,61.



Coburn slo av farten like før målstreken og ble dermed også passert av Elisabeth Bird som satte britisk rekord med 9.07,87. Bird er en virkelig hinder-spesialist, og hun har ikke bedre pers enn 16.20 på 5000 m og 4.14 på 1500 m. Men med den formutviklingen hun er inne i nå, kan hun helt sikkert perse på en rekke distanser.

3000 m hinder kvinner 1 GETACHEW Werkuha ETH 9:06.19 2 WONDEMAGEGN Zerfe ETH 9:06.63 PB 3 BIRD Elizabeth GBR 9:07.87 NR PB 4 COBURN Emma USA 9:07.93 SB 5 CHEPKOECH Jackline KEN 9:09.72 PB 6 WAYMENT Courtney USA 9:09.91 PB 7 BOUZAYANI Marwa TUN 9:22.22 8 CASHIN Amy AUS 9:24.19 9 FRERICHS Courtney USA 9:32.56 10 JEPKEMEI Daisy KAZ 9:37.83 11 COHEN Adva ISR 9:42.71 12 SÁNCHEZ-ESCRIBANO Irene ESP 9:43.36 13 da SILVA Tatiane Raquel BRA 9:52.93 NYAMBURA Virginia KEN DNF



26 år gamle Werkuha Getachew kunne juble for sin første Diamond League-seier. (Foto: Diamond League AG)



