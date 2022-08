Det har vært en tradisjon med rulleskikarusell i Elverum i en årrekke. Superveteranen Kjell Nystuen i Sørskogbygda IL stod bak tilbudet som hadde sine faste løp i 15 år fram til 2016. Sørskogbygda IL videreførte konseptet i to år før deltakelsen dabbet av og til slutt ble lagt ned høsten 2018.

På bakgrunn av den store oppslutningen som alle de virtuelle tilbudene har hatt de tre siste årene, håper de fem rulleski-entusiastene i Elverum at mange mosjonister vil teste seg også med rulleski på beina under trygge forhold.

En sprint og tre mellomdistanser

Det er laget fire etapper fordelt på fire uker hvor hver etappe starter mandag og avsluttes søndag kveld. Deltakerne kan prøve så mange ganger de ønsker i løpet av uka, men siste frist er søndag kl. 23:59. Alle etapper blir laget som segmenter på Strava som fungerer som tidtaking. Det må altså brukes treningsklokke eller mobil med Strava og aktiviteten må registreres som "roller ski" for at tida skal komme opp på oversikten som danner resultatlista når uka er omme.

Som under Tour de ski i vinter og sommerens Kondiscup blir det delt ut poeng ut ifra plassering hvor den den med flest poeng i kvinne- og herreklassen er sammenlagtvinner. Dermed er man sikret at hvert løp teller like mye i sammendraget uansett distansen. Det er kun heder og ære i form av KOM-/QOM-er å hente for de beste, men det vil bli noen uttrekkspremier blant de som fullfører alle fire etappene.





Hjelm er en selvfølge når man går på rulleski. (Foto: Bjørn Johannessen)

Etapper Tour de Rulleski 2022:

Uke 33: 1. etappe: 5,4 km fristil

uke 34: 2. etappe: 6,3 km klassisk

Uke 35: 3. etappe: 1,4 km fristil

Uke 36: 4. etappe: 5,5 k. klassisk

2-er eller 3-er hjul

All deltakelse foregår på eget ansvar. Det er viktig å ta hensyn til andre trafikanter, kjøretøy og følge trafikkregler. For å sikre så like konkurranseforhold som mulig mtp. rullemotstand, er det toer eller treer hjul som gjelder.

Første etappe starter mandag 15. august og siste stavtak i Tour de rulleski 2022 vil bli tatt 11. september.

Mer info her:

Tour de Ski, Slit og Kut på Facebook

Tour de Rulleski - 1. etappe på Facebook



Samleside for Rulleskikarusellen i Elverum