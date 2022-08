Bedriftsidretten i Innlandet er arrangør av terrengrittene Furnes On Road og Vangsåsen Opp som arrangeres med en ukes mellomrom i august hvert år. Neste onsdag er det altså klart for Vangsåsen opp på 19 km med bra med motbakker fra Trehjørningen til Gåsbu.



Påmelding til Vangsåsen Opp

Samleside for Bediftidrettens terrengritt



Resultater Furnes on road 10.08.2022: Kvinner Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Marianne Byfuglien Nes Sp.Kl Sykkel K 17-29 år 41:25.7 +0:00.0 Menn 1 Henning Offigstad CK Victoria M 30-39 år 34:17.7 +0:00.0 2 Fredrik Nordlien Nes Sp.Kl M 30-39 år 34:17.9 +0:00.2 3 Oddvin Offigstad Lillehammer CK M 30-39 år 34:18.9 +0:01.2 4 Øyvind Flobergseter Ottestad IL Sykkel M 17-29 år 35:06.6 +0:48.9 5 Simen Hoel-Andersen INGEBERG M 30-39 år 35:07.7 +0:50.0 6 Jørn Sagstuen Vang Skiløperforening M 40-49 år 35:09.6 +0:51.9 7 Espen Nyland CMS Kluge M 50-59 år 36:08.0 +1:50.3 8 Patrick Åserud FURNES M 50-59 år 36:11.9 +1:54.2 9 Kristian Larsen NRP Sport M 17-29 år 36:16.3 +1:58.6 10 Tore Vegard Sørum OTTESTAD M 50-59 år 36:52.8 +2:35.1 11 Thomas Strøm Nrp-Sport M 30-39 år 36:53.9 +2:36.2 12 Kjetil Kjærnes Ottestad Sykkel M 40-49 år 39:36.0 +5:18.3 13 Ola Klock HAMAR M 40-49 år 39:49.8 +5:32.1 14 Ola Titterud Ottestad sk M 30-39 år 40:55.5 +6:37.8 15 Pawel Daroszewski ÅDALSBRUK M 40-49 år 40:56.2 +6:38.5 16 Jan Ove Larsen Brumunddal sk M 50-59 år 41:24.0 +7:06.3 17 Lars Galåsen Vang Skiløperforening M 17-29 år 43:20.6 +9:02.9 18 Lars Busterud Vang Skiløperforening M 50-59 år 43:22.0 +9:04.3 19 Hans Tore Riibe Hamar Skiklubb M 50-59 år 45:07.3 +10:49.6 20 Ole Martin Nikolaisen BRUMUNDDAL M 17-29 år 46:32.0 +12:14.3 21 Stian Mikkelsen INGEBERG M 30-39 år 48:09.5 +13:51.8



RESULTATER KLASSEVIS



Løypekart: