Kondis møtte de norske deltagerne som skal ut i triatlon-konkurransene for elite i EM. På utøverhotellet for triatlon i München var det samlet utøvere fra de fleste europeiske lag, de fleste i sine landslagsdrakter. Sportssjef Arild Tveiten i Norges Triatlonforbund hadde tatt med sine utøvere til fotografering og en prat i hotellets bakhage.



De som stiller for Norge i klasse menn elite er Vetle Thorn, Åsane CK, Casper Stornes, TIF Viking og Sebastian Wernersen, Tønsberg Triatlonklubb.

I kvinner elite stiller Lotte Miller, Bryne Triatlonklubb, Solveig Løvseth, TSLK og Stine Dale, Åsane CK.

Solveig Løvseth fra Trondhjems Svømme & Livredningsklubb forteller at det er stort å være i et EM:

– Det er veldig kult å være i et så stort mesterskap og få erfaringene med det å konkurrere med alle de beste. Det er et sterkt felt. Vi synes det er stort.



De tre som stiller på det norske laget i kvinner elite: Solveig Løvseth, Stine Dale og Lotte Miller.



Konkurransen de skal igjennom er det som er standard distanse innen triatlon, også i OL: 1,5 km svømming, 40 km sykling og så avslutter de med 10 km løping. På søndag blir det mixed-stafett med to kvinner og to menn, her er distansene kortere.

Lotte Miller er en av de mest erfarne på landslaget i triatlon, og vi lurte på om EM er sesongens mål?

– Nei overhodet ikke. Målet er å prestere jevnt hele tiden og å ha en god sesong, så dette er en av flere konkurranser som leder inn mot 2024, svarer Lotte.

For i 2024 er det OL-sesong.

Lotte Miller avslører også at det kommer et annet arrangement som hun ser frem til:

– Men jeg tror også at et av hovedmålene er verdenscupen i Bergen om to uker. Dette er første gang det arrangeres verdenscup i Norge, og her har vi lyst til å gjøre en god innsats, forteller hun.

I Bergen legges det opp til svømming i Vågen og sykling i sentrum av Bergen. Arrangørene legger her opp til en publikumsvennlig og feststemt triatlonopplevelse.

– Dette blir veldig teknisk og krevende sykling der feltet vil sprekke opp, spår de tre jentene.

Stine Dale er også klar på at det blir stas med en konkurranse i sentrum av Bergen. Det blir nesten hjemmebane for jenten fra Askøy.

– Det er også spennende når et løp arrangeres på et sted for første gang, blant annet å se hvor stor deltagelsen blir og slikt. Og så er det jo mange gode triatlon-utøvere fra Bergen, nevner Stine Dale.

Det siste er vel et understatement når vi ser på hva to av de bergenske triatletene har hentet hjem av trofeer de siste årene: Kristian Blummenfelt ble verdensmester i Ironman, olympisk mester i triatlon og han vant verdensserien i triatlon. Gustav Iden har de to siste årene blant annet blitt verdensmester i Ironman 70.3.

De tre jentene er rutinerte og virker å ha nervene under kontroll før EM-løpet. Stine Dale forteller at konkurransenerver ikke kommer før det nærmer seg på ordentlig:

– Det er når jeg pakker sekken at jeg begynner å kjenne på det: herregud nå skjer det!

Kristian Blummenfelt og Gustav Iden er ikke med i årets EM, de har denne sesongen konsentrert seg om de lengste triatlon-konkurransene, som Ironman.

Men de tre guttene som nå skal ut og konkurrere i de norske fargene har lenge vært treningskompiser med Kristian og Gustav. Vetle Thorn, Casper Stornes og Sebastian Wernersen forteller at de ser at det er mulig å gjøre det bra her i Norge:

– Alle sammen har jo holdt på med det lenge. Vi har vokst opp med dem og trent med dem lenge. Det viser jo at det mulig å gjøre det.

Sebastian Wernersen mener at dette gir en god selvtillit:

– Det gir oss jo troen på at opplegget fungerer. Vi ser at treningen funker, og da blir det lettere å ha tro på opplegget også, sier Sebastian.



Triatlon krever jo at man behersker både svømming, løping og sykling. Vi lurte på om de noen gang tenkte at det hadde vært lettere å spesialisere seg på bare en idrett?

Vetle Thorn svarer at han liker å trene på alle de tre idrettene:

– Jeg har drevet litt isolert med bare sykkel og bare friidrett, men jeg synes det er kjekkere når man har tre idretter. Da er det ikke like lett å gå lei, man har litt variasjon i treningshverdagene.

– Så istedenfor å gjøre to økter hver dag av det samme så blir det en økt av hver idrett hver dag, sier Vetle.

Casper Stornes forteller at han er litt nervøs siden det er lenge siden han har konkurrert. Han knakk armen i forrige konkurranse, men nå regner han seg klar igjen:

– Det blir spennende å se hvor god formen er, sier Casper.





EM-øvelsene i triatlon kan du se på NRK1:

Fredag 12. august kl. 17:10: triatlon kvinner elite

Lørdag 13. august kl. 16:10: triatlon menn elite

Søndag 14. august kl. 18:00: triatlon blandet stafett.



Du kan også lese mer om triatlon-EM på European Championships Munich 2022.