- Det var utrolig artig, sa Helene Scheele etter at hun løp Akershus og Oslo o-krets inn til seier på kretsstafetten i Sandnes i formiddag.



Da hadde de over 70 lagene fra alle landets o-kretser gjort unna «siste sprell» på årets O-landsleir. Dette i form av en sprintstafett like utenfor dørene på skolene hvor de har overnattet de siste dagene. Med Austrått som konkurranseområde og i løypenettet til Jon Duncan, var det altså førsteoppstillingen til Akershus og Oslo som var kjappest på de fire etappene.



Selma Aure Skogedal innledet, før Sondre Olaussen og Jonas Fenne Ingjerd tok seg av «midtetappene», da var ledelsen «komfortabel» - i den grad en kan prate om noe slikt på sprintstafett:

- Løypen var ganske lett, så det var bare å «gunne på», var ordene Helene Scheele selv benyttet etter å ha sikret seieren.

Dermed gikk 14-åringen fra Nydalens SK ubeseiret gjennom årets Hovedløp. Men for samtlige i kvartetten var det første gang de vinner kretsstafetten. Det gjorde de foran Sør-Trøndelag, med Østfold på 3. plass.

Men under kretsstafetten er det viktig også å ha «rett» bekledning, i hvert fall om en har planer om å hevde seg i kostymekonkurransen.

- Kretivitet skal vi sette pris på, sa speaker på kretsstafetten.

Og under årets Kretsstafett hadde kretiviteten fått blomstre i den grad at de unge trenerne ikke klarte å plukke ut bare en vinner i konkurransen om beste kostyme.

Dermed ble det - velfortjent - oppmerksomhet til "Trump og hans klimadisipler", "Østlandschips" og "Lego-laget", med sistnevnte på topp av pallen:

- Vi har jobbet med dette flere timer hver kveld, sa en av jentene på Hordaland o-krets 3 - eller "Lego-laget".

Nå ga arbeidet betalt i førsteplass i kostymekonkurransen:

- Dette er noe vi kommer til å huske lenge, sa hele kvartetten fra Hordaland smatsemt.

Og tar vi ikke mye feil kommer de fleste av ungdommene til å huske tilbake på dagene i Sandnes med Hovedløp og O-landsleier med smil om munnen.

Kilde og bilder: Norsk orientering

Resultater

Sprintstafett DHHD:

1) Akershus og Oslo 1, 54.13,

2) Sør-Trøndelag 1, 56.08,

3) Østfold 1, 56.56,

4) Buskerud 1, 58.31,

5) Rogaland 1, 59.13,

6) Akershus og Oslo 5, 59.36.