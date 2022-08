Det var i dagene før meldt en del vind på toppen, men det ble det ikke. Tåka ble defor liggende der, men lenger ned var det sikt til dei flotte omgivelsene.



Stian Angermund utklassa konkurrentane med vinnertiden 1:08:02 og med det var han 3 minutter og 23 sekunder foran nr 2 Henri Aymond. Tida til Stian er den nest raskaste i den 20-årige Skåla Opp-historia.



Kondis kommer med flere bilder og stoff i løpet av helgen.

Topp 12 menn og kvinner. Alle resultater her



Kondis sin forhåndsomtale her





Nummer to i herreklassen ble Henri Aymonod, U.S. MALONNO The North Face. Foto: Christian Prestegård.





Stian utklassa konkurrentane med vinnertida 1:08:02 var han 3 min 23 sek foran nr 2, Henri Aymond, som han her tar i mot i mål. Tida til Stian er den nest raskaste i den 20 årige Skåla Opp historia. Foto: Anne Jenny Dvergsdal.





Thorbjørn Ludviksen, Fyllingsdalen ble nummer 3, han var tittelforsvarer etter sin seier i fjor. Foto: Christian Prestegård.





Joseph J Gray fra USA ble nummer 4. Foto: Christian Prestegård.





Jon Breivold, Trondheim Triatlonklubb ble nummer 5. Sist helg satte han ny løyperekord på NORSEMAN. Foto: Christian Prestegård.





Johan-Olav Smørdal Botn, Stårheim IL ble nummer 6. Foto: Christian Prestegård.





Lina Elkotthelander, Merrell vant kvinneklassen. Foto: Christian Prestegård.





Nummer to i kvinneklassen Johanna Åstrøm. Foto: Christian Prestegård.





Nummer tre i kvinneklassen ble Monica Solvang fra Ørsta. Foto: Christian Prestegård.





Ingeborg Synstnes Hole leverte et nytt løp i topp klasse med 4. plass og 1.30 21. Foto: Christian Prestegård.





Nora Markhus knep 5. plassen. Foto: Anne Jenny Dvergsdal.





Anne Nevin soleklar beste veteran med 1.31.04 på 6. plass. Foto: Christian Prestegård.





Løpende Kondis-fotograf/-reporter Martin Hauge-Nilsen sammen med motbakkegeneral og en av primus motorene i alle disse 20 årene med Skåla Opp, Christian Prestegård. Christians engasjement for alt som er bratt generelt og Skåla Opp spesielt, er mye av grunnen til at motbakkebølgen skyllet så kraftig inn over det bratte landet vårt på begynnelsen av 2000-tallet. Foto: Hildegunn Marie Standal Dragsund.