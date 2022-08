Damestarten i Sälen. (Foto: Vasaloppet/ Nisse Schmidt)

Damer elite

Det var 14 grader og nydelig vær da damestarten gikk i Sälen klokken 07.30 lørdag morgen. En fin dag i Vasaloppsarenan ventet. 55 elitedamer som la i vei på de 94 kilometerne mot Mora.



Sju damer kom samlet til Bergprisen etter halve løpet som ble tatt av Terese Andersson. Hildegunn Hovdenak dro opp Lundbäcksbackarna, og ved Oxberg var det bare fire igjen i ledelsen: Hildegunn Hovdenak, Nellie Larsson, Terese Andersson og Sandra Salinger.



På selve oppløpet i Mora spurtet Sandra Salinger ned Hildegunn Hovdenak, som dermed fikk sin fjerde andreplass i Cykelvasan.



– Jeg var taktisk på slutten og var på hjulet til Hovdenak da hun dro opp spurten, og på rettstrekket mot mål kjente jeg at i dag tar jeg det, fortalte vinneren etter innkassert triumf.



Anne Helene Reiten kjørte inn til 9. plass og med Marianne Byfuglien på 17. plass var de neste norske i kvinnenes eliteklasse.

Cykelvasan 90 Elit, 94 km Sälen-Mora, damer,

1 Sandra Salinger, (SWE) Mix Sports Club, 3.04.00

2 Hildegunn Gjertrud Hovdenak, (NOR) Splint IL, 3.04.00

3 Nellie Larsson, (SWE) Bukten MTB, 3.04.01

4 Terese Andersson, (SWE) Serneke Allebike CK, 3.04.01

5 Clara Lundmark, (SWE) Norbergs CK, 3.07.49

6 Jennie Stenerhag, (SWE) Falu CK/Åbro, 3.12.39

7 Ebba Granqvist, (SWE) ML Sports Club, 3.12.41

8 Petra Kjellberg, (SWE) Falkenbergs CK, 3.16.04

9 Anne Helene Reiten, (NOR) Trollheimen SK, 3.16.06

10 Erica Zetterlund, (SWE) Hjo Velocipedklubb, 3.16.09



ALLE RESULTATER



Herrestarten kl 0815 i Sälen lørdag. (Foto: Vasaloppet/ Nisse Schmidt)

Herrer elite

De 426 eliteherrene startet 45 minutter etter at elitedamene dro. Det var støting og høy fart helt fra start. Aller raskest var «Mr Cykelvasan» selv Emil Lindgren, som kom alene først til første kontroll i Smågan. Han fortsatte og innkassere spurtpriser og også Fjellprisen i Evertsberg hvor ledelsen var på vel ett minutt. Lindgren var også først til Oxberg, men ledelsen hadde krympet kraftig til 11 sekunder til 19 syklister som snart tok han igjen.



Viktor Henrysson og Emil Lindgren kom igjen løs etter Hôkberg, og på den siste konkrollen i Eldris hadde hadde de to en klar ledelse på ett minutt og 13 sekunder. Viktor Henrysson trakk hele tiden, men Emil Lindgren var overlegen på oppløpet og vant med fire sekunders margin. Dette var sjuende gangen Lindgren var på pallen i Cykelvasan og han andre helt på toppen.



Martin Røste Omdahl vant spurten om 3. plassen i den 18 mann store forfølgerpulja, to minutter bak og ble dermed beste norske i den klassiske Vasaloppsleden. Ole Hem på 19., Håvard Gjeldnes på 21. og Vidar Mehl med sin 27. plass var de øvrige norske rytterne inne blant de 30 beste.



Cykelvasan 90 Elit, 94 km Sälen-Mora, herrar,

1 Emil Lindgren, (SWE) Serneke Allebike CK, 2.43.00

2 Viktor Henrysson, (SWE) Träningskonsulten SC, 2.43.04

3 Martin Røste Omdahl, (NOR) Team Hunton Hard Rocx, 2.44.57

4 Viktor Lindqvist, (SWE) Kolmården Mtb, 2.44.57

5 Jesper Dahlström, (SWE) Bauhaus Sportklubb, 2.44.58

6 Eric Pedersen, (SWE) UC Monaco, 2.44.58

7 David Risberg, (SWE) ML Sports Club, 2.44.58

8 Axel Lindh, (SWE) Team Ormsalva AC, 2.44.58

9 Richard Larsén, (SWE) Serneke Allebike CK, 2.44.58

10 André Eriksson, (SWE) Varberg Mountainbike Team, 2.44.58



ALLE RESULTATER



Cykelvasan hadde nærmere 9000 påmeldte lørdag, og det var rundt 6000 som nådde det forgjettede målet i Mora. (Foto fra Vasaloppets facebookside)