TRONDHEIM: - Det gikk så rolig på førsterunden at jeg følte jeg måtte gjøre noe, sier Magnus som egentlig hadde tenkt å ligge bak og kontrollere. Med 2.00,20 var han tre tideler foran sin hardeste konkurrent Sondre Omland i mål.



- I dag var det kampen om medaljene som var viktigst, sier Magnus som har 1.58,70 som personlig rekord. Magnus tok sølv innendørs på UM i vinter både på 800 og 1500 meter.



-Magnus har utviklet seg veldig etter det. Både taktisk og ferdighetsmessig, roser trener Tor Jarle Bolme. Magnus fikk korona for knappe to uker tilbake.



- Jeg føler meg frisk. Når koronaen først kom var det bra det var i såpass god tid før mesterskapet, presiserer han. Både Magnus og trener Bolme presiserer at 2000 meter hinder nok er hovedøvelsen til Magnus denne helgen.