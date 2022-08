TRONDHEIM: Håkon Moe Berg (16) var beste utøver i sin aldersklasse på 1500 meter under U18 EM i friidrett der han ble nummer fire. Kyrksæterøra-gutten fortsatte der han slapp i Jerusalem for fem uker tilbake når han som ventet vant 800 meteren på UM (NM for yngre).



- Jeg har dokumentert form både før St. Hans, i ferien og i disse dager, sier forhåndsfavoritten etter 1.53,25. En liten personlig rekord.

-Nå løp jeg solo fra start til mål. Selv om persen bare var på et par hundredeler er det en veldig god sportslig prestasjon i et løp der jeg drog fra første meter, konstaterer han.



Håkon hadde kontroll. Persen hans på 1,53,27 og han var klart best i feltet.



- Sesongen har vært utrolig. I morgen har jeg 3000 meter på programmet, sier Håkon som slo gjennom nasjonalt på UM i fjor der han ble en og to. Det er rent mye vann i havet siden det.



- Først var jeg skadet i over et halvt å. Siden har absolutt alt gått min vei, presiserer han.



G16 800 meter 1 Håkon Moe Berg KYRK 1:53.25 2 Sondre Svarholt STAD 1:55.03 3 Vegard Høylo Trefall OST 1:56.84 4 Kristian Bråthen Børve ULKI 1:57.88 5 Andreas Lindebø Kværner ULKI 1:59.83 6 Johannes Sandvik Bø FITJ 1:59.95 7 Iver Hjelbak-Eriksen ULKI 2:00.64 8 Dagfinn Gjerstad OST 2:00.65 9 Kristian Eilefstjønn Berntzen SELJO 2:00.72 10 Filmon Gidey Hagos NESB 2:00.96 11 Sigve Jørgensen Lillebø ASK 2:01.41 12 Marios Ktorides-Valen FANA 2:01.78 13 Christoffer Da Silva Vamråk JOT 2:02.26 14 Ole Einar Gjetrang LRVK 2:03.42 15 Olav Fugelsøy RIND 2:05.44 16 Christopher Holberg HEM 2:05.98 17 Jens Kristian Samuelsen RJU 2:06.40 18 Ole Håkon Bråten Ryen NESB 2:10.77 19 Dennis Bergstrøm-Bendixen SRILD 2:11.93 20 Skjalg Kongssund MOELV 2:12.97 21 Alf Håvard Bråten Stensø STRI 2:14.35



