TRONDHEIM: Esten perset seg med over 2 sekundender ha han kom inn på 1.50,14.

- Jeg er fornøyd både med rekord, gull og gjennomføring, sier Ole Jakob som virkelig tok ansvar. Ås-gutten var inntil det siste usikker på om han skulle starte i Trondheim. Seks uker borte fra trening med kyssesyke foran junior-VM første uken i august har satt sine spor. Kollapsen i semifinalen i Colombia ser ut til å være ute av kroppen.

- På VM holdt jeg ett løp. I helgen droppet jeg 400 meter. Det går bedre med bare en start på et mesterskap som dette, sier Ole Jakob som understreker at han nå kjører safe.

Ås-gutten som ble fire på junior-EM i fjor er påmeldt både på 800 og 1500 meter under junior NM i Bærum.

- Om jeg dobler, vil bare tiden vise. Blir det en distanse blir det i alle fall 800 meter, understeker han. Ole Jakob vant begge mellomdistansene under fjorårets U-20 mesterskap på Askøy.

Usikker

Ole Jakob var veldig fornøyd med måten han gjennomførte løpet på.

- Helt klart. Jeg gjorde to jevne runder ganske så alene. Det var ikke noen som ville holde farten, presiserer han. Ås-gutten innrømmer at han hadde respekt for sølvvinneren.

- Esten stilte her i dag med to løp i beina. Han har løpt både 2000 hinder og 3000 meter. Slikt koster krefter, presiserer gullvinneren. Ole Jakob innrømmer at han fikk noen svar i helgen.

- Jeg er klart på bedringens vei. Om det er lurt å doble på junior-NM er ikke godt å si, men jeg vil nok kjøre safe, presiserer han.

Positiv opplevelse

Ole Jakob understreker at smellen i VM har tatt på. Derfor var dette en positiv opplevelse.





- Lang hjemreise, døgnrytme og mye stress. Her er mye som suger energi, understreker han.

G18-19 800 meter 1 Ole Jakob Høsteland Solbu ASIL 1:49.56 2 Esten Hansen-Møllerud Hauen REN 1:50.14 3 John Petter Stevik KLVIL 1:52.96 4 Phillip Morken FA77 1:54.01 5 Tobias Johansen HIND 1:55.51 6 Sander Dybwad Mathiesen VIDAR 1:55.81 7 August Da Silva Sveen JOT 1:57.15 8 Ole Sivert Røyrhus RAN 1:58.60 9 Tobias Fuglestrand SANTU 1:58.73 10 Erlend Kristian Skraastad STAD 1:59.42 11 Vincent Samuel Gjerde VIK 1:59.58 12 Emil Nordal ULKI 1:59.61 13 Tord Franke Ulset SELS 2:00.60 14 Benjamin Bjørnstad STUR 2:01.40 15 Sondre Martinsen NESO 2:01.63 16 Lewis Alexander Kjemhus TYR 2:02.04 17 Kristoffer Johnson ASK 2:02.86 18 Eivind Tobiassen SRILD 2:04.40 19 Marcus Sebastian Andersen Svarva TYR 2:06.30 20 Tobias Allers-Hansen GNE 2:08.60 21 Håvard Dale Foyn Skovly TNSBF 2:11.62



