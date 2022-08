- Jeg har tatt meg god tid til å orientere hele veien, og det har vært en fin følelse å løpe med god kontroll, sa Oda Scheele etter dagens løp under NM-ultralang på Totenåsen.



Et løp som sto i sin helt egne klasse i eldste juniorklasse for jenter. Løperen fra Nydalens SK vant med over 5 minutter ned til klubbvenninne Pia Young Vik. Kristin Melby Jacobsen ble nummer 3.

- Det var gøy å lykkes i dag, for det var lenge siden sist, smilte Scheele.

Lyktes gjorde også Tobias Alstad, og selv om han vant også i går var det en stund siden forrige NM-gull for Frol-løperen:

- Det smaker godt med et NM-gull igjen, forrige gang jeg vant NM var i 2019, sa ha med et smil – og fortsatte:

- Jeg løp med god flyt og bra fart i starten. Jeg følte også at jeg var flink med å ta i meg næring underveis, men etter hvert begynte det å gå skikkelig tungt. I tillegg fikk jeg en stor bom på en av de siste postene. Men heldigvis holdt det til seier. Og jeg satser på flere NM-gull utover høsten.

Alstad var aldri skikkelig truet, selv om han både ble sliten og la igjen tid på bom. Nærmest var klubbkamerat i Frol, Martin Vehus Skjerve, men han var nesten 4 minutter bak dagens mann i eldste juniorklasse. Bronsen i denne klassen gikk til Cornelius Bjørk.

I de yngste juniorklassene var det førstegangsvinnere i NM-sammenheng både for jenter og gutter:

- Jeg har løpt veldig bra både fysisk og teknisk, sa Elisa Götsch Iversen – som var best i yngste juniorklasse for jenter.

- Etter litt sykdom i vår begynner det nå virkelig å stemme for min del.

I dag stemte det såpass bra at hun var over 2 minutter bedre enn Synne Sandven. Anna Taksdal tok bronsen.



- Jeg har gjort et godt teknisk løp, men samtidig må jeg også grave skikkelig dypt for «å holde det sammen». Men når jeg vinner er det virkelig verdt det, sa Nils Anders Niklasson.

Fjorårets doble Hovedløpsvinner i H16 var i dag best i H17-18, noe som firster til gjentakelse utover NM-høsten: - NM-gull er det jeg trener og jobber for, sa unggutten som fikk betalt for den jobben i dag. Niklasson vant foran Alfred Bjørnerød og Philip Lehmann Romøren.

Kilde og foto: Norsk orientering

Resultater

H 17-18 NM, 14 590 m:

1) Nils Anders Niklasson, Nydalens SK, 1.39.14,

2) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 1.40.17,

3) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 1.40.57,

4) Andreas Vistnes Myklebost, Sandnes IL (Rogaland), 1.45.45,

5) Ask Olaussen, Oppsal Orientering, 1.47.07,

6) Iver Dalsaune Thun, Freidig, 1.48.45.

H 19-20 NM, 18 050 m:

1) Tobias Alstad, Frol IL, 2.07.34,

2) Martin Vehus Skjerve, Frol IL, 2.11.25,

3) Cornelius Bjørk, Bækkelagets SK, 2.12.54,

4) Brage Takle, Kristiansand OK, 2.16.19,

5) Tamás Néda, Tyrving IL, 2.17.21,

6) Mikkel Holt, Freidig, 2.22.43.

D 17-18 NM, 10 860 m:

1) Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 1.25.58,

2) Synne Sandven, Notodden OL, 1.28.30,

3) Anna Taksdal, Ganddal IL, 1.28.52,

4) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 1.29.05,

5) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 1.31.05,

6) Marie Scheele, Nydalens SK, 1.34.55.

D 19-20 NM, 12 690 m:

1) Oda Scheele, Nydalens SK, 1.40.49,

2) Pia Young Vik, Nydalens SK, 1.46.19,

3) Kristin Melby Jacobsen, Lardal OL, 1.46.41,

4) Ingeborg Rygg Eikeland, Bergens TF, 1.52.35,

5) Åsne Haavengen, NTNUI, 1.52.37,

6) Tina Kalleson, Oppsal Orientering, 2.00.20.