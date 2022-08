TRONDHEIM: - Jeg er skuffet over min prestasjon på 800. På 3000 meter gikk det mer normalt, sier Malin etter 10.01,05. Hun var nesten halvminuttet bak persen på favorittøvelsen, men hun var likevel 25 sekunder foran nummer to etter sololøpet der ingen viste vilje til å henge på.



Rakkestad-jenta har ikke konkurrert siden hun var på junior-EM i Jerusalem for fem uker tilbake. Da ble hun nummer 12 på 3000 meter.



- Derfor er jeg litt usikker på min kapasitet for tiden. Spesielt på 800 meter, sier Malin. Om to uker går junior-NM.



- Det er sesongens viktigste nasjonale mesterskap for meg, presiserer hun.



J16 3000 meter 1 Malin Søtorp SOLBERG SARP 10:01.45 2 Oda Bråten RICHENBERG LIF 10:26.96 3 Julie SAND-HANSSEN EIKKV 10:29.18 4 Malin HØNTORP OPP 10:34.19 5 Selma Alison Boesen SKISAKER LRVK 10:41.75 6 Elise Skarpeteig HARKESTAD SRILD 10:42.50 7 Norah SAND-HANSSEN EIKKV 11:13.34 8 Erle SAGERUP-NORDKILD BULTF 11:18.70 9 Hermine ELLEFSEN FRED 13:10.36 10 Aurora ELLEFSEN FRED 13:10.81 11 Matilde Tørudbakken SLETTAN HIL 14:28.65