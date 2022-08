Løbestævnet på Fevik stadion er åbent for alle og samler gerne mellem 15 og 60 deltagere, som alle tilmelder sig ved start. Søndag 14. august blev der arrangeret 5.000 og 10.000m, mens løbestævnet i maj har 3.000 og 5.000m og oktoberversionen 3., 5. og 10.000 m. Her ses dagens 5.000 m-felt parat til start og aldersfordelingen er bemærkelsesværdig fra 11 till 77 år. Resultatliste.

Før 5.000 m-start. Længst til venstre ses damernes nummer 2 Tonje Helle Flo, Sørild FIK, som længe førte før Silje Røynstrand, Grimstad løpeklubb med nummer 42 overtog spidsen og vandt med 18:50,3 foran Flo, som fik 19:04,4. (alle foto: Henrik Kofoed Nielsen)



Jaroslaw Sosin lagde sig øjeblikkelig i spidsen på 5.000 m, blev der, og vandt med 1 minut ned til nummer 2: Harald Skarpeteig, Bøler IL, De fik henholdvis 16:32,3 og 17:39,2.



Sosins forølgere havde til gengæld nogle tætte kampe. Her ses fra venstre løbets nummer 3: (29) Georg Smedsaas (17:53,6), nummer 2: (32) Harald Skarpeteig (17:39,2), nummer 4: (36) Vegard Sundsli (18:05,4), nummer 6: (33) Trym Gjedebo Skarpeteig, Bøler IL i G14 (18:40,3), samt endelig nummer 5: (30) Simen Skaasar (18:09,7).





Enkelte løb både 5.000 og 10.000 m. Det gjaldt blandt andet ultraløberen Norvald Andreassen, Grimstad løpeklubb med nr. 46. Han fik først 20:58,6 på 5.000 og derpå 45:02,4 på 10.000m. Her ses han på 5.000 m sammen med Sveinung Hugerådbråten, som løb på 22:04,3.





Lars Try, Tvedestrand T&IF er en hyppig gæst til løb i Fevik. Søndag valgte han 5.000 m.

Langdistanceløb på bane kræver pålidelige omgangstællere. Her ses korpset, som talte på 5.000 m, før under opråbet før starten.

Her følger de samlede resultater fra 5.000 m.



Navn Klasse Tid Silje Røynstrand K20-34 18,50,3 Tonje Helle Flo M35-39 19,04,4 Anna Emilie Olstad Petersson J11 31,35,3 Jaroslaw Sosin M50-54 16,32,3 Harald Skarpeteig M45-49 17,39,2 Georg Smedsaas M40-44 17,53,6 Vegard Sundsli M20-34 18,05,4 Simen Skaansar M20-34 18,09,7 Trym Gjedebo Skarpeteig G14 18,40,3 Albin Skårdal G17 18,49,4 Bård Sundsli M20-34 19,10,9 Jan Kenneth Stavenes M45-49 19,55,7 Preben Rugholm M35-39 20,36,1 Norvald Andreassen M40-44 20,58,6 Sveinung Haugerudbråten M35-39 22,04,3 Kjell Ivar Moen M75-79 25,51,0 Håvard Petersson M35-39 31,40,4 Lars Try M65-69 36,51,9 Kenneth Ingebrigtsen M45-49 dnf

10 løb 10.000 m

Her var der "kun" mænd med og løbet blev præget af gæsteløbere. Suverænt hurtigst var Øyvind Nilsen fra Risør IL med tiden 37:32,1, mens Lars Martin Falck, Romerike Ultraløperklubb blev en lige så suveræn nummer to med tiden 38:33,6. Den komplette resultatliste fra 10.000 m følger her. Desværre uden billeder da fotografen selv løb med. Til gengæld kan jeg sige at det er sjovt at løbe i Fevik, og der er god opbakning fra tilskuerne. Næste løbestævne er den 9. oktober.