Etter 23 km: Runa Skrove Falch og Maria Sagnes Wågan fulgte hverandre trofast helt til Maria dro fra litt på oppløpet. (Foto: Arne Dag Myking)





DNF: Pernilla Epland startet også, men hadde på ingen måte noen god dag. Hun la seg langt bak fra starten av og ga seg etter 32 km. (Foto:Arne Dag Myking)





Hvorfor: Weldu Negash Gebretsadik har forberedt seg godt foran årets EM, og så blir det 39. plass. Han trodde han ville være med å kjempe om en topplassering. (Foto: Arne Dag Myking)



BULs Weldu Negash Gebretsadik, som har 2.09.14 som pers på maraton, har satset mye på denne mesterskapssesongen. Målet var VM, men han klarte ikke å kvalifisere seg. Dermed ble det EM. Han har trent et helt år med Kenenisa Bekeles treningsgrupper i Addis Abeba, både med 2.06-grppen og 2.08-gruppen (angir maratontider for gruppene.) og trodde på en sterk sesong.



Nå har det blitt tre løp i år hvor han har fulgt teten til minst halvmaraton med sterke passeringer halvveis, men har gått på en sprekk på slutten av løpene. Weldu forstår ikke helt hvorfor det er blitt slik.





Lang karriere: Svenske Mustafa Mohamed har hatt en utrolig karriere. Nå som 43-åring har han kvalifisert seg for EM på maraton og har for to år siden satt svensk rekord på maraton med 2.10.03. (Foto: Kjell Vigestad)



Mustafa har svensk rekord også på 3000 m hinder som tidligere var hans viktigste distanse i med blant annet en fjerdeplass i VM og han har fortsatt den nordiske rekorden på distansen. Han også medaljer fra EM i terrengløp, i U20-EM og mange gull i svenske mesterskap i løpet av 25 år. Men i dag var det maraton og det gikk ikke så bra. Det ble 45. plass og 2.19.52 i sluttid.



Det var mange flere enn Weldu Gebretsadik og Pernille Epland som hadde problemer i dag. Det samme hadde årets vinner av Sentrumsløpet i Oslo, Samuel Tsegay (Tesfamariam) som helt nylig har fått svensk statsborgerskap. Svenskene hadde et håp om medalje. Samuel har 2.06.53 som pers på maraton. Også for han endte det med DNF.





Samarbeidet: Maria Sagnes Wågan og Runa Skrove Falch har trent samme før EM og holdt følge gjennom hele løpet. (Foto: Kjell Vigestad)



Runa var egentlig fornøyd med løpet. Tiden var riktignok noen minutter over pers, men gjennomføringen var god. Både Maria og Runa slo mange som hadde bedre perser, og av de 11 nordiske løperne som stilte opp, så var de med 36. og 37. plass nest best og tredje best.



Maria var allerede i gang med å tenke ut hva som blir neste maratonløp. Kanskje et løp i Spania til høsten eller Barcelona Marathon på nyåret?





Beste nordiske løper: Hanna Lindholm startet først med løping vel passert 30 og forøte seg på maraton første gang som 34-åring. Siden har hun stadig blitt bedre og står med 2.28.59 som pers. (Foto: Kjell Vigestad)



Hanna Lindholm har "doblet". For fire uker siden løp hun maraton i VM i Eugene på 2.32.08 og ble nr. 24 og i dag maraton i EM. Det gikk ikke like bra i dag med 30. plass og 2.38.44. På spørsmål fra Kondis om to maratonløp med så kort tid i mellom, var årsaken, svarte hun et definitivt "Nei!" "Problemet er at jeg ble forkjølt i forrige uke, og det har hemmet meg i dag" Likevel ble hun best av 11 løpere fra Finland, Sverige, Norge og Danmark.



Også 24 år gamle Alisa Vainio fra Finland prøvde seg på en dobbel og var beste nordiske løper i VM med 16. plass og 2.30.29. I dag ble det DNF for Vainio.





Tetfeltet for damer tidlig i maratonløpet. (Foto: Arne Dag Myking)



Tysk gull: Med en rakettspurt sikret Richard Ringer seg gullet for menn med to sekunders margin til israelske Maru Tefiri, som opprinnelig kommer fra Etiopia. (Foto: Arne Dag Myking)



