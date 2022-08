Wilma Anna Bekkemoen Torbjörnsson vant 2000 m i J15-klassen på 6.31,04. Bak henne var det mellom tre utøvere en svært tett kamp om de øvrige medaljene. Under to tideler skilte disse utøverne. Nora Jakobsen knep sølvet på 6.32,86, mens Andrea Brække tok bronsen på 6.32,87. Oda Rosland Gjerstad ble stående uten medalje med tiden 6.33,04.



Bak Wilma Anna Bekkemoen Torbjörnsson ​ble det et svært tett oppgjør om medaljene mellom Nora Jakobsen (178), Andrea Brække (199) og Oda Rosland Gjerstad (468). Dette ble også rekkefølgen i mål. (Foto: Vestpress)



Wilma Anna Bekkemoen Torbjörnsson ble ungdomsmester på 2000 m i J15-klassen. (Foto: Vestpress)



