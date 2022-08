Til lørdag er det klart for jubileumsløp langs den gamle Åkrafjordvegen fra Tjelmeland til Teigland. Strekningen er kontrollmålt og er akkurat 11 km. De tre første er en lang seig motbakke med "bergpris" til de som kommer først til topps. Så er det fri flyt nedover forbi Trolljuv bru og videre ned til Rafdal. De siste 3 km er lett kupert, der motbakken mot mål suger ut det siste av krefter.



Man kan gå, sykle eller løpe de 11 kilometerne. I anledning 20. årsjubileet blir det jubileumskrus til alle deltakere.



I tillegg er det pengepremier som følgende:

1. plass kr 3000,-

2. plass kr 2000,-

3. plass kr 1000,-



Løyperekord gir i tillegg kr 5000,-



Det er også premietrekking på kr 3000,- og to premier á kr 1000,-. Så selv trimmere kan vinne pengepremier pluss mange andre premier..



For de under 12 år er det eget barneløp med medalje til alle.



Løyperekorder er per 1.1.2022:

Kvinner: Pernilla Eugenie Epland, Stord IL 39.19 (2018)

Menn: Zerei Kbrom Mezngi, Spirit Friidrett 31.38 (2020)



Se samleside på kondis.no fra tidligere utgaver av Langs Åkrafjorden



Så glad som det Annette Velde Sande er her, kan man bli av å delta i Langs Åkrafjorden. (Foto: Ane Mari Sveinungsen)