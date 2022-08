Mange av verdens beste fjelløpere var med i årets utgave av det 31 km lange sveitsiske fjelløpet Sierre-Zinal. Løpet inngår i Golden Trail World Series og løypa har en stigning på 2200 høydemeter og et fall på 1100 høydemeter. Kilian Jornet har vunnet løpet sju ganger tidligere og satte i 2019 løyperekord med tiden 2.25.36.



Denne gangen måtte imidlertid den Norges-bosatte fjellkongen nøye seg med 5. plass. For første gang i historien ble det kenyansk seier i fjelløpet. Denne gikk til Mark Kangogo på tiden 2.27.31. Det vil dermed si at Jornets løyperekord står minst ett år til. Selv kom Jornet i år inn på 2.30.19.



Også i kvinneklassen ble det keynansk seier da Esther Chesang løp på 2.52.01.



Buraas under tre timer

Med tiden 2.58.40 klarte Sindre Buraas sitt mål om å komme under tre timer. Dette ga en 86. plass totalt.

– Rett og slett ikke på nivå på noe til å kunne hevde meg blant de beste. Jeg gikk derfor kontrollert ut og løp et jevnt løp. Det var knallhardt, men veldig fint. En profil som passer min kapasitet i utgangspunktet og et løp jeg veldig gjerne vil gjøre igjen, skrev Buraas på sin Strava-profil etter løpet.



Legende Kilian Jornet er den store folkehelten i fjellene i søreuropa. Men denne gangen måtte han nøye seg med 5. plass. (Foto: arrangøren)



Norskregistrerte deltakere

Klasse Plass Navn F.år Sted Klubb/lag Tid Kjønn Plass totalt ElitesFe 61. Broström Lina 1983 N-Oslo untold movement 3:49.37,5 Femmes 62. Tourist Bruni Lucilla 1982 N-Oslo 4:25.41,7 Femmes ElitesHo 81. Buraas Sindre 1989 N-Oslo Hoka X Untold_Movemnet 2:58.40,4 Hommes 86. ElitesHo 47. Dahl Sommerseth Stian 1997 N-Oslo Hoka x untold_movement 2:51.23,2 Hommes 51. ElitesHo 41. Fremo Thomas 1987 N-Rissa Fjellørnen IL 2:50.11,0 Hommes 44. ElitesHo 5. Jornet Kilian 1987 N-Måndalen Nnormal 2:30.19,0 Hommes 5. ElitesHo 59. Kjaerevik Anders 1987 N-Varaldsoy Salomon Norway/bfg 2:53.23,0 Hommes 63. Tourist Prydz Espen 1982 N-Oslo 4:25.44,1 Hommes ElitesFe 110. Vargas Diaz Hana 1983 N-Snaroya 4:28.55,9 Femmes 119. Vét_I 129. Vargas Hernan 1974 N-Snaroya 4:26.10,8 Hommes 702.

Resultater 100 beste menn Plass Navn Tid Tid bak Klasse 1. Kangogo Mark 2:27.31,0 ElitesHo 2. Blanes Reig Andreu 2:29.19,1 +1.48,1 ElitesHo 3. Kipngeno Patrick 2:29.35,8 +2.04,8 ElitesHo 4. Mamu Petro 2:30.18,9 +2.47,9 ElitesHo 5. Jornet Kilian 2:30.19,0 +2.48,0 ElitesHo 6. Kiriago Ombogo Philemon 2:30.47,1 +3.16,1 ElitesHo 7. Pkemoi Robert 2:31.32,7 +4.01,7 ElitesHo 8. Osanz Daniel 2:34.03,0 +6.32,0 ElitesHo 9. Bonnet Rémi 2:34.37,3 +7.06,3 ElitesHo 10. Simpson Robbie 2:34.41,8 +7.10,8 ElitesHo 11. Rolli Dominik 2:37.09,4 +9.38,4 ElitesHo 12. Felber Anthony 2:37.51,9 +10.20,9 ElitesHo 13. Cachard Sylvain 2:38.22,1 +10.51,1 ElitesHo 14. Puppi Francesco 2:38.32,0 +11.01,0 ElitesHo 15. Pattis Daniel 2:39.05,8 +11.34,8 ElitesHo 16. Roach Thomas 2:39.32,6 +12.01,6 Vét_I 17. Wenk Stephan 2:40.21,4 +12.50,4 Vét_I 18. Ndungu Geoffrey Gikuni 2:40.37,3 +13.06,3 ElitesHo 19. Tefera Mekonen 2:40.46,0 +13.15,0 ElitesHo 20. Minoggio Cristian 2:40.47,4 +13.16,4 ElitesHo 21. Hemming Eli 2:41.08,6 +13.37,6 ElitesHo 22. Maestri Cesare 2:41.23,5 +13.52,5 ElitesHo 23. Merillas Moleda Manuel 2:41.38,3 +14.07,3 ElitesHo 24. Hendry Sam 2:41.53,5 +14.22,5 ElitesHo 25. Bowen Moses 2:42.14,7 +14.43,7 ElitesHo 26. Drion Maximilien 2:43.19,2 +15.48,2 ElitesHo 27. Shen Jiasheng 2:43.35,4 +16.04,4 ElitesHo 28. Vera Diego 2:43.48,3 +16.17,3 ElitesHo 29. Augsten Karl 2:44.26,7 +16.55,7 ElitesHo 30. Hernandez Jose Gregorio 2:44.46,5 +17.15,5 ElitesHo 31. Innerhofer Manuel 2:47.08,1 +19.37,1 ElitesHo 32. Riungu Eric Muthomi 2:47.17,2 +19.46,2 ElitesHo 33. Garcia Carrillo Alex 2:47.32,8 +20.01,8 ElitesHo 34. Orlhac Boris 2:47.49,9 +20.18,9 ElitesHo 35. Anthamatten Martin 2:48.02,8 +20.31,8 ElitesHo 36. Maillard Romain 2:48.09,4 +20.38,4 Vét_I 37. Ait Malek Oulkis Zaid 2:48.13,9 +20.42,9 ElitesHo 38. Tranchand Frédéric 2:48.26,3 +20.55,3 ElitesHo 39. Ott Julius 2:48.43,5 +21.12,5 ElitesHo 40. Guignard Simon 2:49.02,1 +21.31,1 ElitesHo 41. Dumas Louis 2:49.33,2 +22.02,2 ElitesHo 42. Meyleu Quentin 2:49.39,5 +22.08,5 ElitesHo 43. Robert Loic 2:50.02,0 +22.31,0 ElitesHo 44. Fremo Thomas 2:50.11,0 +22.40,0 ElitesHo 45. Marchal Dorian 2:50.13,7 +22.42,7 ElitesHo 46. Forcades Alejandro 2:50.24,9 +22.53,9 ElitesHo 47. Caelen Florent 2:50.42,4 +23.11,4 ElitesHo 48. Balestrini Chris 2:50.45,3 +23.14,3 ElitesHo 49. Small Jeshurun 2:50.58,3 +23.27,3 ElitesHo 50. Ruga Fabio 2:51.10,1 +23.39,1 Vét_I 51. Dahl Sommerseth Stian 2:51.23,2 +23.52,2 ElitesHo 52. Ghiano Gianluca 2:51.31,9 +24.00,9 ElitesHo 53. Becker Ruedi 2:51.40,1 +24.09,1 ElitesHo 54. Ueda Ruy 2:51.49,3 +24.18,3 ElitesHo 55. Nianzhe Ati 2:51.49,8 +24.18,8 ElitesHo 56. Ruiz Malaver Andrés 2:51.55,6 +24.24,6 ElitesHo 57. Turco Nicholas 2:51.58,4 +24.27,4 ElitesHo 58. Noébès Tourrès Valentin 2:52.04,7 +24.33,7 ElitesHo 59. Mirabel Mario 2:52.50,3 +25.19,3 ElitesHo 60. Ortíz Cabello Ral 2:52.53,5 +25.22,5 ElitesHo 61. Felicetti Daniele 2:52.54,2 +25.23,2 ElitesHo 62. Giacomotti Roberto 2:53.06,7 +25.35,7 ElitesHo 63. Kjaerevik Anders 2:53.23,0 +25.52,0 ElitesHo 64. Bugnard Alexandre 2:53.30,1 +25.59,1 ElitesHo 65. Silva Bruno 2:54.02,7 +26.31,7 ElitesHo 66. Egger Jonas 2:54.21,1 +26.50,1 ElitesHo 67. Rauner Maxime 2:54.46,5 +27.15,5 ElitesHo 68. Durance Clément 2:54.57,6 +27.26,6 ElitesHo 69. Witek Andrzej 2:55.13,9 +27.42,9 ElitesHo 70. Solavaggione Manuel 2:55.23,4 +27.52,4 ElitesHo 71. Lauenstein Marc 2:55.42,8 +28.11,8 Vét_I 72. Lustenberger Stefan 2:56.33,6 +29.02,6 ElitesHo 73. Castillo Daniel 2:56.42,5 +29.11,5 ElitesHo 74. Tibaduiza Juan Camilo 2:56.54,4 +29.23,4 ElitesHo 75. Rodriguez Herrera William 2:57.15,3 +29.44,3 ElitesHo 76. Näpflin Andrin 2:57.19,8 +29.48,8 ElitesHo 77. Paccard Simon 2:57.33,3 +30.02,3 ElitesHo 78. Perkmann Hannes 2:57.38,8 +30.07,8 ElitesHo 79. Carera Juan Carlos 2:57.48,0 +30.17,0 ElitesHo 80. Blanchard Mathieu 2:57.50,6 +30.19,6 ElitesHo 81. Schäppi Simon 2:57.56,2 +30.25,2 ElitesHo 82. Batlogg Siméon 2:58.02,4 +30.31,4 ElitesHo 83. Mettan Pierre 2:58.29,3 +30.58,3 ElitesHo 84. Deng Guomin 2:58.32,7 +31.01,7 ElitesHo 85. Fernández Fernández Borja 2:58.35,9 +31.04,9 ElitesHo 86. Buraas Sindre 2:58.40,4 +31.09,4 ElitesHo 87. Ribeiro Dylan 2:59.16,6 +31.45,6 ElitesHo 88. Zeus Maximilian 2:59.48,4 +32.17,4 ElitesHo 89. Ramis Pons Damian 3:00.00,4 +32.29,4 ElitesHo 90. Maquet Arnaud 3:00.03,0 +32.32,0 ElitesHo 91. Basantes Oscar 3:00.04,9 +32.33,9 ElitesHo 92. Lolkurraru Lengen 3:00.15,5 +32.44,5 ElitesHo 93. Hudec Tomas 3:00.18,4 +32.47,4 ElitesHo 94. Galand Benoît 3:00.30,2 +32.59,2 ElitesHo 95. Hunt Jérémy 3:00.33,3 +33.02,3 ElitesHo 96. Perriot Jean-Marc 3:01.41,4 +34.10,4 ElitesHo 97. Borgialli Riccardo 3:02.07,3 +34.36,3 ElitesHo 98. Olivier Aurélien 3:02.18,9 +34.47,9 ElitesHo 99. Reguera Hector 3:02.41,5 +35.10,5 ElitesHo 100. Cates Preston 3:03.00,2 +35.29,2 ElitesHo Resultater 100 beste kvinner 1. Chesang Esther 2:52.01,8 ElitesFe 2. Mathys Maude 2:52.32,4 30,6 ElitesFe 3. Kisang Philiaries 2:58.00,5 +5.58,7 ElitesFe 4. Omosa Teresiah Kwamboka 3:01.13,2 +9.11,4 ElitesFe 5. Mccormack Sarah 3:04.12,8 +12.11,0 ElitesFe 6. Kowalczyk Bailey 3:04.48,6 +12.46,8 ElitesFe 7. Murigi Lucy Wambui 3:06.38,2 +14.36,4 ElitesFe 8. Gil Clapera Nuria 3:07.59,7 +15.57,9 ElitesFe 9. Alonso Sara 3:08.12,4 +16.10,6 ElitesFe 10. Scholl Tabor 3:08.58,9 +16.57,1 ElitesFe 11. Jepkosgei Sally 3:09.25,3 +17.23,5 ElitesFe 12. Pineda Cornejo Patricia 3:09.31,4 +17.29,6 ElitesFe 13. Sagnes Mathilde 3:09.35,4 +17.33,6 ElitesFe 14. Magliano Camilla 3:10.13,6 +18.11,8 ElitesFe 15. Roux Julie 3:11.44,0 +19.42,2 ElitesFe 16. Gaggi Alice 3:11.59,1 +19.57,3 ElitesFe 17. Leboeuf Theres 3:13.31,9 +21.30,1 ElitesFe 18. Kortazar Oihana 3:14.38,0 +22.36,2 ElitesFe 19. Mattox Kimber 3:14.45,6 +22.43,8 ElitesFe 20. Moreno Dani 3:15.29,3 +23.27,5 ElitesFe 21. Sabrié Anaïs 3:16.07,7 +24.05,9 ElitesFe 22. Davis Eleanor 3:17.23,1 +25.21,3 ElitesFe 23. Gemperle Natalia 3:18.05,1 +26.03,3 ElitesFe 24. Serban-Penhoat Louise 3:19.09,7 +27.07,9 ElitesFe 25. Denisova Thor Anastasia 3:19.39,6 +27.37,8 ElitesFe 26. Cheptegei Rebecca 3:21.39,6 +29.37,8 ElitesFe 27. Stutz Flavia 3:23.43,8 +31.42,0 ElitesFe 28. Sullivan Emkay 3:23.56,3 +31.54,5 ElitesFe 29. Pons Torres Mireia 3:24.23,9 +32.22,1 ElitesFe 30. Schmid Alessandra 3:25.31,0 +33.29,2 ElitesFe 31. Troxler Simone 3:26.45,2 +34.43,4 ElitesFe 32. Germain Lucille 3:28.35,6 +36.33,8 ElitesFe 33. Brasovan Ashley 3:29.15,5 +37.13,7 ElitesFe 34. Quinodoz Virginie 3:29.19,9 +37.18,1 ElitesFe 35. Van Proeyen Karen 3:29.44,4 +37.42,6 ElitesFe 36. Geiser Nathalie 3:30.00,1 +37.58,3 ElitesFe 37. Shikanova Varvara 3:30.32,4 +38.30,6 ElitesFe 38. Moerman Charlotte 3:31.02,1 +39.00,3 ElitesFe 39. Cnops Vanja 3:31.28,7 +39.26,9 ElitesFe 40. Vachon Noémie 3:31.58,8 +39.57,0 ElitesFe 41. Pastorov Petra 3:32.14,3 +40.12,5 Femm_I 42. Laukner Lena 3:32.59,6 +40.57,8 ElitesFe 43. Kistner Sarah 3:33.36,1 +41.34,3 ElitesFe 44. Martin Adeline 3:34.25,8 +42.24,0 ElitesFe 45. Tomajczyk Rachel 3:35.02,2 +43.00,4 ElitesFe 46. Rivera Carrillo Reyna Isela 3:35.27,0 +43.25,2 ElitesFe 47. Kubickova Tereza 3:36.07,3 +44.05,5 ElitesFe 48. Minnig Maëlle 3:36.17,5 +44.15,7 ElitesFe 49. Cooper Callie 3:37.38,9 +45.37,1 ElitesFe 50. Stenta Caterina 3:40.37,9 +48.36,1 ElitesFe 51. Desmurs Laure 3:41.29,3 +49.27,5 ElitesFe 52. Brick Simone 3:41.46,0 +49.44,2 ElitesFe 53. Schenk Shelly 3:42.36,7 +50.34,9 ElitesFe 54. Saclova Marsanova Lucie 3:43.17,4 +51.15,6 ElitesFe 55. Harriss Alexandrs 3:43.53,1 +51.51,3 ElitesFe 56. Te Pas-Smit Lesley 3:44.24,0 +52.22,2 ElitesFe 57. Knecht Claudia 3:44.49,9 +52.48,1 ElitesFe 58. Llumiquinga Llumiquinga Blanca 3:45.12,5 +53.10,7 ElitesFe 59. Wälle Fania 3:45.56,9 +53.55,1 ElitesFe 60. Meissner Josephine 3:46.51,2 +54.49,4 ElitesFe 61. Vionnet Magali 3:47.56,3 +55.54,5 ElitesFe 62. Broström Lina 3:49.37,5 +57.35,7 ElitesFe 63. Ostano Susan 3:49.49,6 +57.47,8 ElitesFe 64. Ruhter Marisa 3:50.34,9 +58.33,1 ElitesFe 65. Antille Coralie 3:50.48,6 +58.46,8 ElitesFe 66. Vigano Marta 3:51.25,3 +59.23,5 ElitesFe 67. Duhet Léa 3:51.36,6 +59.34,8 ElitesFe 68. Darbellay Florence 3:51.54,9 +59.53,1 Femm_I 69. Arsenijevic Emilie 3:52.10,0 +1:00.08,2 ElitesFe 70. Yan Angie 3:53.01,9 +1:01.00,1 ElitesFe 71. Métrailler Annelies 3:53.11,1 +1:01.09,3 ElitesFe 72. Aellig Vanessa 3:53.46,8 +1:01.45,0 ElitesFe 73. Kabsch Lina 3:55.36,6 +1:03.34,8 ElitesFe 74. Danois Maeva 3:55.57,3 +1:03.55,5 ElitesFe 75. Passot Audrey 3:56.35,6 +1:04.33,8 ElitesFe 76. Pillet Nadouk 3:57.45,5 +1:05.43,7 Femm_I 77. Quettier Camille 3:59.02,0 +1:07.00,2 ElitesFe 78. Torres Guzman Nataly 4:01.10,6 +1:09.08,8 ElitesFe 79. Fournet Anne-Laure 4:01.30,4 +1:09.28,6 ElitesFe 80. Martins Camille 4:03.24,7 +1:11.22,9 ElitesFe 81. Perez Riveiro Belen 4:03.28,1 +1:11.26,3 ElitesFe 82. Rauber Katja 4:03.49,0 +1:11.47,2 ElitesFe 83. Aouad Soumaya 4:05.05,4 +1:13.03,6 ElitesFe 84. Hovorakova Anna 4:06.12,1 +1:14.10,3 ElitesFe 85. Renda Anabela 4:06.36,1 +1:14.34,3 Femm_I 86. Tang Jingyan 4:06.57,3 +1:14.55,5 ElitesFe 87. Nigro Murielle 4:07.17,2 +1:15.15,4 Femm_I 88. Bruchez Perrine 4:07.33,9 +1:15.32,1 ElitesFe 89. De Marzo Amélie 4:08.33,3 +1:16.31,5 ElitesFe 90. Epiney Florence 4:08.44,1 +1:16.42,3 ElitesFe 91. Masserey Clara 4:09.49,5 +1:17.47,7 ElitesFe 92. Wenk-Schlatter Sandra 4:09.59,6 +1:17.57,8 ElitesFe 93. Jarlier Aurore 4:10.31,8 +1:18.30,0 ElitesFe 94. De Nul Ruth 4:10.35,4 +1:18.33,6 ElitesFe 95. Baston Lucy 4:10.48,0 +1:18.46,2 ElitesFe 96. Lambiel Joséphine 4:11.24,3 +1:19.22,5 ElitesFe 97. Schaufelberger Sarah 4:11.41,0 +1:19.39,2 ElitesFe 98. Bickel Julia 4:15.23,6 +1:23.21,8 ElitesFe 99. Pillonel Romaine 4:16.16,0 +1:24.14,2 ElitesFe 100. Antonsen Camilla 4:18.07,5 +1:26.05,7 ElitesFe



