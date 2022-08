5 kamerater, med Bergen Triathlon Club som sin moderklubb, fikk ideen til å etablere et helt spesielt triatlon hvor krevende terreng og spektakulær norsk natur skulle stå i sentrum. Idé og planlegging startet i 2009 og et første uoffisielt testløp ble gjennomført i september 2010 med 18 deltakere.



​Konkurransen starter med 1900 meter svømming i vakre Aurlandsfjorden. Vel på land er det bare å komme seg på sykkelen. Etter kun 100 meter med sykling på flat vei begynner den lange stigningen opp forbi det kjente utsiktspunktet "Stegastein" og videre over fjellet. Denne vakre fylkesvegen - som også kalles "Snøvegen" - er en opplevelse i seg selv, og er kun åpen noen få måneder i året. Om sommeren vil du ofte kunne treffe på flere proffsyklister her, nettopp på grunn av den vakre naturen, lange og jevne stigningene, samt totalt fravær av tunneler og relativt lite trafikk. Turen går videre ned til Erdal i Lærdal kommune med retur tilbake over Aurlandsfjellet og videre opp til Vassbygdi, i bunnen av Aurlandsdalen. En sykkeletappe på 94 km og rundt 3200 høydemeter. I Vassbygdi er det på med joggesko for så å løpe opp vakre Aurlandsdalen hvor heder og ære venter ved målgang på Østerbø. Aurlandsdalen blir av mange beskrevet som den vakreste dagsturen i Norge – og ikke uten grunn: de 21 kilometerne opp dalen går for det meste på en smal, men god kultursti, og flere svært bratte og luftige partier skal passeres i løpet av de 1150 høydemeterne.



Årets utgave av Aurlandsfjellet Extreme Triathlon var den tiende i rekken og ble arrangert lørdag 13. august. Det var 83 fullførende deltakere (75 menn og 8 kvinner). Vinner i herreklassen ble Jo Ringheim på 5.47.12, mens vinner i kvinneklassen ble Eirin Svanøe-Hafstad på 7.40.32.



De 3 beste menn

1. Jo Ringheim: 5:47:12

2. Eirik Finne: 6:06:42

3. Anders Scharffscher Engeset: 6:13:32



De 3 beste kvinner

1. Eirin Svanøe-Hafstad: 7:40:32

2. Nora Friis-Vollan: 7:50:04

3. Live Kolstad Haanshus: 7:52:23



Jo Ringheim vant herreklassen på tiden 5:47:12. (Foto: arrangøren)



Vinner i kvinneklassen ble Eirin Svanøe-Hafstad på 7.40.32. (Foto: arrangøren)



På 2. plass i kvinneklassen kom Nora Friis-Vollan på 7.50.04. (Foto: arrangøren)



