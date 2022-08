(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Fin samlingsplass ved Torsætra på Totenåsen.



NM Ultralang gikk i hovedsak i typisk åsterreng 500 – 800 moh. med åpen blandingsskog med myrer og småvann. God sikt og fremkommelighet. En del stier og noen veier.

Løypene var lagt med noen krevende veivalgstrekk og noe skikkelige langstrekk, her ble det tatt mange forskjellige veivalg, spesielt mellom første og andre posten i D/H21.



Løypeleggerne Rolf Pettersen Mo og Erlend Slokvik hadde stipulert vinnertider ganske bra.

Løypeinformasjon NM-Ultralang

Klasse Stip. v.tid Lengde Stigning Vinner D 17-18 92 min 10,9 km 260 m Elisa Glösch Iversen vant på 1.25.62 D 19-20 102 min 12,7 km 345 m Oda Scheele vant på 1.40.53 D 21 120 min 6,6 km 500 m Marianne Andersen vant på 2.11.41 H 17-18 100 min 14,6 km 380 m Nils Anders Niklasson vant på 1.39.18 H 19-20 120 min 18,0 km 575 m Tobias Alstad vant på 2.07.38 H 21 150 min 24,0 km 840 m Lucas Liland vant på 2.33.27



Det varme været ble også en utfordring for løperne. Her var det viktig å få i seg nok næring og drikke før og under selve løpet. Arrangørene hadde ordnet med flere veskeposter/matstasjoner i løypene. Flere valgte å løpe med drikkebelte/camelbak. Av alle som stilte til start i NM Ultralang kom de fleste seg gjennom de tøffe lange løypene, ikke mange som ga seg. Ser man på resultatlistene så var det mange som var ute i løypa over tre, fire og helt opp i seks timer.





Vel gjennomført NM Ultralang av løpere og arrangør OL Toten-Troll!!



RESULTATER

