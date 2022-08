"Sommernatt i Rondane". (Foto fra løpets facebookside)



Ludvik Rød Benco og Ingrid Lid fra BFG Bergen var med henholdsvis 11.04.30 og 13.34.20 best i den nye 100 kilometeren med start ved Grimdalshytta 62 km ut i 100 miles-løypa.

100 miles-debut

Tom Erik Halvorsen debuterte faktisk på 100 miles i Rondane, og innrømte at han ikke hadde sett noe på passeringstidene til de tidligere vinnerne som hadde mer krevende forhold enn årets. I premiéren i 2020 var varmen den største utfordringen, og da Didrik Hermansen løp på 19.52 i fjor var det søkkvått. Halvorsen fikk etter eget utsagn til disponeringen i et ultraløp for første gang da han vant Xreid Ryfylke tidligere i sommer og greide å gjennomføre på samme måte i Rondane,

- Fantastisk omgivelser og stemning, erklærte Halvorsen i vinnerintervjuet. Som en habil maratonløper syntes han paradoksalt nok at de ti kilometerne på grusveg var mest utfordrende, i tillegg til den tøffe stigningen opp fra Straumbu vel 100 km ute i løypa. Ellers var det mye flystier for en som er vant til å løpe i fjellet i Ryfylke.





Tom Erik Halvorsen oppsummerer vinnerløpet smmen med speaker Hans Kristian Sørum. (Skjermdump fra løpets facebookside)

Flott skue

– Det var ikke et terreng som passet meg veldig godt, sa Mari Nustad Mauland som likevel var meget fornøyd med løpa og i likhet med herrevinneren greide å nyte den spektakulære utsikten, bl.a. til alle 2000 meter toppene i fjellmassivet.

På 100 miles var det 30 av de 56 startende som fullførte. På 100 km var brytprosenten naturlig nok lavere med 53 av de 58 startende som fullførte.





Ludvik Rød Benco jubler for seier på 100 km i Folldal. (Foto fra løpetsfecebookside)



De beste i Salomon Rondane 100 2022: Kvinner - 162 km Pl. Navn F.år Klubb Tid Bak 1. Mari Nustad Mauland 1976 Spirit Friidrett 29:17:13 -- 2. Mari Melsom Kristensen 1981 Kristiansand løpeklubb 32:19:50 +3:02:37 3. Øyunn Bygstad 1984 Romerike ultraløpeklubb 34:06:39 +4:49:26 4. Hilde Skaret 1969 35:41:08 +6:23:55 Menn - 162 km 1. Tom Erik Halvorsen 1980 Gti-Friidrett 19:16:25 -- 2. Johan Hartelius 1981 IF Kville 21:46:55 +2:30:30 3. Rune Eie 1982 Spirit Friidrettsklubb 23:51:58 +4:35:33 4. Simen Solberg 1989 Idrettsgleden 23:56:40 +4:40:15 5. Trym Rostad 1991 Gjerdrum 24:38:26 +5:22:01 6. Erik Sollien 1991 TBB 24:38:26 +5:22:01 7. Are Fetveit 1992 Team Ludde 25:53:36 +6:37:11 8. Thomas Øderud 1979 Salomon Norge 25:54:01 +6:37:36 9. Stian Hogstad 1980 NØK BIL/Alvdal IL 25:58:24 +6:41:59 10. Frode Johansen 1969 Bfg Bergen Løpeklubb 26:09:49 +6:53:24 Kvinner - 100 km 1. Ingrid Lid 1991 BFG Bergen Løpeklubb 13:34:19 -- 2. Kristin Solbakken 1991 Hell ultraløperklubb 14:03:36 +29:17 3. Anne-Sofie Pollestad 1985 Torpa IL 14:38:19 +1:04:00 4. Marit Widding 1978 Team Stram Line/Jøsok Prosjekt 15:32:37 +1:58:18 5. Elizaveta Ershova 1988 15:44:11 +2:09:52 6. Tatiana Thiem 1982 16:21:44 +2:47:25 7. Beathe Slettvold Tellefsen 1984 Hell Ultraløperklubb / Team Salomon Norge 17:43:05 +4:08:46 8. Ingeborg Førdestrøm 1998 Ravn IL 17:54:30 +4:20:11 9. Andrea Aspen 1990 Voss IL 19:36:07 +6:01:48 10. Maaike Weerdesteijn 1993 20:44:12 +7:09:53 11. Tonje Andresen 1972 Sportsjentene / Grenland UltraRunners 22:55:29 +9:21:10 12. Hege Baardsgaard Hanssen 1989 ØPIL 23:26:23 +9:52:04 DNF Marianne Nesje 1964 Romerike Ultraløperklubb Menn - 100 km 1. Ludvik Rød Benco 1996 11:04:30 -- 2. Håkon Nesteby 1994 Salomon 12:50:52 +1:46:22 3. Stian Røsten 1996 Bodø Bauta 13:10:24 +2:05:54 4. Erik Veitch 1990 13:16:42 +2:12:12 5. Jakob Steenberg Thompson 1972 Kvam IL 13:42:08 +2:37:38 6. Øyvind Skjerstad Ramsøy 1985 13:49:28 +2:44:58 7. Erlend Brandsnes 1979 14:05:14 +3:00:44 8. Ove Pollestad 1973 Kristiansand Løpeklubb 14:38:18 +3:33:48 9. Sigurd Hov 1992 Kopil 14:42:38 +3:38:08 10. Sivert Andreas Holmen 1992 Øystre Slidre Idrettslag 14:58:35 +3:54:05



