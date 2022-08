Vår tredje kvalifiserte løper, Fredrik Sandvik, kom halvskadet til München. Han hadde slått kneet i et hinder da han for 10 dager siden løp 2000 m hinder i Norgeslekene, Kneet hadde hovnet opp og var ikke bra igjen. Det ble en tung dag for Fredrik, som holdt følge lenge, men fikk det veldig tungt på de siste rundene.



Heat 1: Mye dramatikk, men Tom Erling Kårbø styrer unna





Nesten fall: En av de store favorittene på 3000 m hinder, Osama Zoghlami med pers på 8,10, er nær et fall etter drøye 600 m, men klarer seg så vidt. (Foto: Arne Dag Myking)



Men det skal bli mer dramatikk. Danskenes store talent, Axel Vang Kristensen, nylig fylt 18 år, ligger i teten, men faller etter et hinder etter 2000 m og blir liggende. Nahuel Carabana fra Andorra ligger sist feltet. Han stopper og prøver å hjelpe Axel på beina igjen. Det går ikke, så han drar Axel vekk slik at feltet kan passere en runde seinere. Nahuel løper videre og kommer til mål på 9,37, mer enn et minutt dårligere enn persen.



Til gjengjeld blir han dagens helt og blir intervjuet av mange store TV-stasjoner.



Det er ikke fastslått hvor alvorlig skaden er for Axel Vang Christensen.



Stor glede: Feltet løper videre og Osama Zoghlami og Tom Erling Kårbø kan juble for finaleplass. (Foto:



Resultater 3000 m hinder menn forsøk - heat 1





Heat 2: Jacob Boutera hadde gikk lett videre





Italia - Norge: Ahmed Abdelwahed, som har pers på 8.10, og Jacob Boutera gratulerte hverandre allerede før de passerte målstreken. Her rett etter målgang. (Foto: Arne Dag Myking)



Jacob gikk ganske uanstrengt over målstreken samtidig med en av de store favorittene og foran mange langt mer meriterte løpere enn han selv. Godt foran finnenes beste langdistanseløper i øyeblikket, Topi Raitanen, som ble nr. 8 i OL i fjor. Svenskene har hatt et sterkt hinderlag i noen år. De hadde tre med i OL i fjor og hadde også med løpere til eM. Vidar Johansson, som har pers på 8,18, røk ut. Kun Emil Blomberg sneik seg så vidt med til finalen med 14. beste tid.



Resultater 3000 m hinder menn forsøk - heat 2





Ingen stor dag: En ung debutant, Fredrik Sandvik, fikk et tøft møte med ingernasjonal friidrett, Et opphovnet kne stoppet hans EM-drøm, (Foto: Arne Dag Myking)