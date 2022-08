Mads Orø Olsen løp for øvrig på 8.27 i den samme løpa ved Ås Skole i begynnelsen av juli, men fikk ikke tida godkjent som rekord pga. at de formelle kravene til arrangementet ikke var oppfylt. Denne gangen hadde Bjørn Sakseberg alt på stell med approbert stevne med forbundsdommer på plass og hadde sørget for at rekordholderen kan fremstilles for dopingtest innen 48 timer etter løpet hvis Antidoping Norge ønsker det.

Det var et lite men sterkt felt som stilte til start i midtukeutgaven av Peseløpet. Bare sju mann på start, men tre av disse, Lillehammers Petter Johansen, Ringerikes Mads Orø Olsen og Gulars Johannes Teigland, jaga rekorden og lå også samlet med Petter Johansen i front fram til 2 km.

- Der fikk jeg en liten luke og lå an til en god tid, forteller den lettbeinte Lillehammer-løperen.

- Da det var igjen ca. 500m kom det en skikkelig vindkule så det stoppa helt opp for meg. Jeg gikk fra 2.40 til 3.00-pace og Mads begynte å ta innpå meg på slutten. Vi var likevel heldige med været. Det begynte å blåse veldig mot slutten, men etter løpet ble det enda verre vind, forteller Petter til Kondis.



Mikkel Bakken (17) knep 4. plassen foran Henrik Nilsson på 8.59, mens Jon Per Nygaard var etter stykke foran Børre Olsen i veteranoppgjøret i M55-59 år med 10.21.



