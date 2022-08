Eliten passerer Sjusjøen under Birkebeinerrittet i 2017. (Foto: Rolf Bakken )



To dager med tråkk og trøkk

I år tar Birken tilbake fredagen med UltraBirken og to alternative lengder på TurBirken. Ting er lagt til rette i større grad enn tidligere for at syklister på alle nivåer kan delta med korte og lange alternativer med eller uten tid. Det er enklere å melde seg på og sykle sammen, og UngdomsBirken blir en del av festen med ritt i en ny trasé på lørdag. Fredag er det lagt opp til liv og røre med sykkelshow med eliten og skikkelig trøkk på kvelden med Hellbillies og Postgirobygget.

I fjor fullførte 3227 Birkebeinerrittet under flotte forhold. Verken UltraBirken, HalvBirken eller UngdomsBirken ble arrangert i den sterkt reduserte utgaven. I 2020 ble alle ritt avlyst og SommerBirken, et gratis tilbud med QR-koder langs løypa, var det eneste tilbudet for de som ville "holde løypa varm." Går vi tilbake til forrige fullskala Birken sykkelfestival i 2019 var det ganske nøyaktig 6000 som fullførte selve Birkebeinerrittet lørdag. Tallene for fullførende i de andre rittene var henholdsvis 368 i HalvBirken, 326 i UltraBirken, 362 i UngdomsBirken og 411 i BarneBirken. Altså totalt 7465 fullførende.



4300 påmeldte

Fem dager før rittstart er det påmeldt ca. 4300 syklister. Av disse er 3600 påmeldt selve Birkebeinerrittet. I fjor var prosenten programhelter spesielt stor med hele 30 %, men med vanlig frafall på 10% tyder alt på at det er blir en betydelig økning fra fjorårets "all time low". Værprognosene fram mot rittdagen vil nok påvirke påmeldingen de siste dagene, spesielt på turalternativene hvor det er størst andel "godværssyklister".



Facts før i 29. utgaven av Birkebeinerrittet:

Det er påmeldt deltakere fra 26 nasjoner

Bestetid menn - Erik Nordsæter Resell - 02:28:20 - 2017

Bestetid kvinner - Gunn-Rita Dahle - 02:56:05 - 1997

1 kvinne og 27 menn har deltatt i samtlige 28 utgaver av Birkebeinerrittet

8 av disse har tatt merkekravet 28. ganger Geir Kjær, OSLO Øystein Graffer, HEGGEDAL Kjetil Kristiansen, FJERDINGBY Terje Holm, OTTESTAD Frode Bergersen, HAMAR Svein Enberget, LILLEHAMMER Nils Bratberg, LILLEHAMMER Jan Olav Beitmyren, GJØVIK



Presemelding:

Birkebeinerrittet har vært en betydelig faktor for terrengsykkel­interessen i Norge. Siden 1993 har over hundre tusen syklet turen over fjellet, i litt vekslende traseer. De har kjent på "merkepress", åndenød, melkesyre, tårer, kramper, kraftløshet, kulde, hete og tørst. De har også kjent på høy fart, sykkelglede, samhold og jublende glede ved å komme i mål.



Birkebeinerrittet 86 km – klassikeren vår

Opplev turen over fjellet sammen med tusenvis av syklister og mennesker som heier deg frem. Med deg bærer du en sekk og et 800 år gammelt sagn om Kongeriket Norge! Du får følelsen av å delta i noe som er større enn deg selv når du krysser mållinja på Lillehammer og stolt kan kalle deg en Birkebeiner! Birkebeinerrittet arrangeres for 29. gang 27. august i 2022





Syklistene måtte dele veien ved Kroksjøen i fjor. (Foto: Birken)



TurBirken 86 km – trim og kos i rolige omgivelser

TurBirken passer for deg som vil sykle Birkebeinerløypa i eget tempo! Start når du vil mellom kl. 09.00 og 11.00, med hvem du vil og med den sykkelen du har, gjerne EL-sykkel! TurBirken inngår i Birkebeinertrippelen som årets Birkebeiner urangert. TurBirken sykkel 86 som arrangeres for første gang i 2022, fredag 26. august



TurBirken 41 km – halv distanse, like moro!

Nyhet! Vi arrangerer for første gang TurBirken 41 km fra Pellestova til Håkons Hall! Ønsker du å sykle en kortere variant? Opptatt av enkel logistikk? Bli med på vår nyvinning TurBirken 41 og bli en stolt Birkebeiner du også! Ta med deg en venn, start når du vil mellom kl. 11.00 og 12.00 med den sykkelen du har, gjerne EL-sykkel! TurBirken sykkel 41 som arrangeres for første gang fredag 26. august 2022



UltraBirken 108 km

Her blir det stisykling i vakre fjellomgivelser med start på Pellestova og målgang ved Håkons Hall. Løypa er ca 110 km hvor de aller sprekeste bruker ca 4 -4,5 timer. Les stifinner Bjørn Ballangruds intro til årets løype. UltraBirken sykkel arrangeres for 11. gang fredag 26. august 2022!



UngdomsBirken sykkel – i NY drakt!

I år arrangeres UngdomsBirken på selve festdagen lørdag 27. august, samme dag som Birkebeinerrittet! Løypa er lengre enn tidligere, nå 16 km med start på Birkebeineren skistadion og målgang ved Håkons Hall. UngdomsBirken er for både de med joggesko og klikkpedal, syklister og for de som ønsker å ta trippelen. Eller kanskje du ønsker å ta trippelen? UngdomsBirken sykkel arrangeres for 15. gang.



BarneBirken – en ekte Birkebeiner starter tidlig!

Arrangeres både på Rena og Lillehammer fredag 26. august – 0-12 år



