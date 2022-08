EM-gull: Laura Muir forsvarte sitt 1500 m-gull fra EM i Berlin for fire år siden. (Foto: Arne Dag Myking)





Norge hadde to unge, lovende jenter med i forsøkene som ikke kom videre til finalen. Les hvordan det gikk med dem.



Laura Muir har hatt en veldig travel siste måned. I VM i Eugene ble hun nr. 3 på 1500 m, i samveldelekene vant hun og nå ble seier også i EM for den 29 år gamle skotten og veterinæren.



1500 m er hennes favorittdistanse, men hun er egentlig god på alle distanser fra 800 m til 5000 m. På 800 m er persen 1,56,73, på 1500 m 3.54,50, på 3000 m 8,30,64 og på 5000 m 14.52,97.



Tre glade medaljører? Det ser ut som om irske Clara Mageen og polske Sofia Ennaoui jubler mer for sølv og bronse enn suverene Laura Muir gjør for gullet. (Foto: Arne Dag Myking)



Resultater 1500 m kvinner - finale