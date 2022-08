Det var 81 deltakarar som fullførte halvmaraton, 11 heilmaraton og 6 på mosjon uten tid. I tillegg var det både de som ikkje møtte og de som brøt.



Kjell Magnar Berli, Velledalen IL vant halvmaraton med tiden 1:21:51. Nummer to ble Karl Idar Vik, Syvde IL med tiden 1:22.:34. Nummer tre ble Stian Nedrelid, Ørsta IL/Tartanmandag med tiden 1:22:39.



I dameklassen vant Anne-Marit Brautaset, Ørsta med tiden 1:34:36. Nummer to ble Jodi Brautaset med tiden 1:41.24. Nummer tre ble Siv Grethe Berge Hoff, Bergsøy IL med tiden 1:43:19.



Mer om løpet her, flere bilder på facebooksiden til Hareid IL og facebooksiden til Kondis Møre & Romsdal.



Meir om KM resultata her



og en oppsummering og oppdaterte statistikker



Alle resultater.

Resultater halvmaraton

Herre Plass Navn Klasse Klubb Tid 1. Kjell Magnar BERLI [93] M17-34 Velledalen IL 1:21:51 2. Karl IDAR VIK [100] M40-44 Syvde IL 1:22:34 3. Stian NEDRELID [42] M40-44 Ørsta IL/Tartanmandag 1:22:39 4. Hallvard YKSNØY BERGMANN [57] M35-39 Ørsta IL/Tartanmandag 1:23:32 5. Jan ENDRE RISE [37] M45-49 Hareid IL 1:23:40 6. Bjørn OLE VASSBOTN [8] M55-59 Volda Turn og IL 1:23:54 7. Sverre HOGGEN [72] M35-39 Ørsta IL 1:24:07 8. Knut VIKEBAKK [14] M35-39 Haredlandet triatlon 1:24:57 9. Marius SØVIK [26] M17-34 Tartanmandag 1:25:15 10. Peter VATTØY NYGJERDE [23] M17-34 Hareidlandet Triatlon 1:25:23 11. Stian LONGVA [86] M40-44 Gursken 1:26:06 12. Henrik VIKEBAKK SANDSTAD [71] M17-34 Ulsteinvik 1:26:26 13. Matias MØRKEDAL [36] M17-34 Vern om Sula 1:27:14 14. Frode MAUREN [46] M45-49 Velledalen IL 1:27:46 15. Steffen MOLTU [64] M35-39 Gurskøy IL 1:30:52 16. Kenneth HOLSÆKER [40] M40-44 Ørsta IL/Tartanmandag 1:31:08 17. Eirik SILDEN [61] M35-39 Måløy Idrettslag 1:31:22 18. Frode FUGLEHAUG [56] M45-49 Ørsta IL 1:31:32 19. Martin HAUGE-NILSEN [54] M35-39 Kondis/Fjellføraren 1:33:06 20. Bård AUNE [9] M60-64 Møre og Romsdal 1:33:11 21. Fridtjof AURE FREDRIKSEN [10] M55-59 Velledalen IL 1:34:37 22. Hilmar KRÅKENES [99] M40-44 Velledalen IL 1:34:43 23. Knut SKAAR [13] M65-69 Ålesund FIK 1:36:58 24. Steffen ANDRÉ KRÅKENES [73] M35-39 Søvika 1:37:54 25. Nicolas BERG [76] M17-34 1:38:52 26. Odd JARLE DØVING [43] M65-69 Valldal IL 1:39:10 27. Webjørn Y. BERGMANN [98] M17-34 Ørsta 1:40:50 28. Runar DAHL RØSAND [41] M40-44 Averøy Løpeklubb 1:40:51 29. Arild STOKKE [55] M65-69 Ørsta IL Tartanmandag 1:40:58 30. Bent INGEBRIGTSEN [67] M50-54 Hornindal legekontor 1:41:51 31. Jørn-Åge LONGVA [39] M50-54 Blindheim IL 1:45:07 32. Johann ROPPEN [5] M55-59 Høgskulen i Volda 1:46:09 33. Are BJØRGUM [92] M17-34 Ørsta IL/Tartanmandag 1:47:54 34. Sindre LILLESTØL [97] M40-44 1:49:25 35. Andreas EIKREM RØREN [79] M35-39 Team Røren 1:50:58 36. Thomas ANDERSSON [70] M55-59 Gursken IL 1:50:58 37. Alexander HAGEN [89] M17-34 Hareid 1:51:20 38. Stian VARGAS [28] M17-34 1:51:34 39. Lars Jørgen REITAN SKARPNES [27] M17-34 Kristiansund 1:56:30 40. Remi Andre NYMOEN HAUGE [75] M17-34 Søre Luten Løpegruppe 1:56:47 41. Mads EGSETH MELBØ [38] M40-44 Ørsta idrettslag, Team Joggis 1:56:55 42. Egil ARNE STANDAL [69] M65-69 Volda løpelag 1:57:33 43. Marcus VEDELER [31] M45-49 Nordfjordeid 2:00:08 44. Roger OLDEIDE [24] M40-44 Ålesund/Volda 2:07:21 45. Kim-Thomas LYSTER [87] M35-39 Grytastranda 2:09:24 46. Helge KROKEN [66] M55-59 Workshop M&R 2:11:45 47. Eirik SØVIK [29] M35-39 2:11:50 48. Vegard RIKSHEIM TANDSTAD [49] M17-34 Velledalen IL 2:13:20 49. Jørn STRØMMEGJERDE [50] M17-34 Velledalen IL 2:13:20 50. Iben-André ØVRELID BREIVIK [84] M17-34 Hjørungavåg 2:17:48 51. Dag SNIPSØYR [82] M65-69 Hareid IL 2:20:45 52. Ulf-Magne EIKÅS [30] M55-59 Stryn Turn og Idrettslag 2:27:52 53. Kjell MINDOR FAGERLUND [51] M70-74 Hasundgot IL 2:31:25 54. Per Arne PEDERSEN [94] M65-69 2:33:39 55. Jan Ove BREIVIK [83] M40-44 Hjørungavåg 2:35:37 56. Steinar THORSEN [90] M35-39 Måløy IF 2:40:13 Dame Plass Navn Klasse Klubb Tid 1. Anne-Marit BRAUTASET [96] K17-34 Ørsta 1:34:36 2. Jodi BRAUTASET [35] K45-49 1:41:24 3. Siv Grethe BERGE HOFF [81] K50-54 Bergsøy IL 1:43:19 4. Silje KULEN [21] K17-34 Ulsteinvik 1:44:58 5. Malin BERGE [85] K17-34 Ålesund FIK 1:46:58 6. Erika OGINTE [6] K17-34 Velledalen IL 1:48:11 7. Katrine THOMASSEN [68] K35-39 Molde 1:50:26 8. Marianne GÖNCZ [58] K17-34 1:51:39 9. Sunniva RØYSET [15] K35-39 Ulsteinvik 1:51:41 10. Monica ANDREASSEN LYNGE [59] K17-34 Gursken 1:51:45 11. Lena DUE-SØRENSEN [53] K17-34 Volda sjukehus ikringtreningsteam 1:53:28 12. Sissel KLEVEN [63] K45-49 Hasundgot 1:54:41 13. Camilla RØREN [60] K45-49 Team Røren 1:59:06 14. Marlen DJUPVIK [11] K17-34 Volda 1:59:22 15. Tove NYGÅRD [65] K50-54 Ålesund 2:02:33 16. Margaretha HASUND AUBERG [77] K40-44 Oslo 2:03:57 17. Tine Helen JESSEN [95] K40-44 Hareidlandet Triatlon 2:08:26 18. Agnieszka PAPIERSKA [7] K40-44 Mork IL 2:09:57 19. Marie HASLE SØRENSEN [18] K40-44 OPIL 2:11:51 20. Marita HAGEN KVALSVIK [12] K17-34 2:14:57 21. Marit LILLESTØL [25] K55-59 Gjerdsvika 2:16:55 22. Seline KVALHEIM-TØMMERSTØL [22] K10-16 Volda 2:28:15 23. Silje HAGEN THORSEN [62] K40-44 Måløy IF 2:40:03 24. Ingunn BARMEN MELBØ [52] K40-44 Team Joggis 2:43:10 25. Elida ØVRELID BREIVIK [74] K10-16 Hareid IL 2:56:08



Resulater maraton

Helmaraton Herre Plass Navn Klasse Klubb 21 km Mål 1. Stian SKRETTING [16] M45-49 Langevåg/Stavanger 1:41:09 3:32:29 2. Odd Gunnar TVEIT [2] M55-59 Birkenes IL 1:48:12 3:50:35 3. Sverre KJERPESET [19] M35-39 Åndalsnes IF 1:43:18 3:55:19 4. Bertil ANDREASSEN [17] M45-49 Ålesund 1:51:01 4:05:10 5. Slawomir LESNIAK [4] M40-44 Valldal 1:50:00 4:14:37 6. Bjørn AASE DIMMEN [3] M55-59 ÅKP DigiCat 1:46:08 4:18:18 7. Helge FUGLSETH [20] M70-74 Ålesund FIK 2:04:02 4:23:18 8. Inge Asbjørn Haugen M65-69 Hornindal IL 5.25.36 Kvinne 1. Oda Synnøve RISTE [45] K17-34 Volda 1:46:08 3:39:09 2. Louise SKAK [44] K45-49 1:42:45 3:46:37 3. Lillian Auflem ØYE [47] K35-39 Ørsta IL 2:24:07 5:07:32





Klare til start på halvmaraton. Foto: Alf Petter Bøe.





Kjell Magnar Berli (2293) tok føringen og holdt den helt til mål. Foto: Alf Petter Bøe.





Stian Skretting vinner helmaraton, her avbildet med ikke mange meterene igjen i Ulsetbakken før det går nedover. 2 ganger må maratonløperne opp denne bakken. Foto: Martin Hauge-Nilsen





Bjørn Aase Dimmen og Oda Synnøve Riste, sistnevnte vinner av helmaraton. Foto: Martin Hauge-Nilsen





Her bikker løperene over bakketoppen og veien som går langs Snipsøyrvatnet. Foto: Martin Hauge-Nilsen





Louise Skak ledet maratonen, men ble tatt igjen av Oda Synnøve. Foto: Martin Hauge-Nilsen





Idrettsglede gjennom 100 år. Hareid IL er jubilant i 2022. Foto: Martin Hauge-Nilsen





Speaker Einar Orten Trovåg. Foto: Martin Hauge-Nilsen