Selv om Zerei Kbrom Mezngi har vist at han kan hevde seg i internasjonal toppklasse på langdistanseløping, så var det vel ingen som helt hadde forventet det som vi fikk se på 10.000-meteren på Olympiastadion i München. Da det var tre runder igjen av løpet gikk Zerei Kbrom Mezngi opp i tet av feltet, foran de sterkeste europeiske løperne, og deretter økte han farten opp slik at han fikk en luke som plutselig ga oss forventninger om medaljer og kanskje gull.



Og avstanden ble bare større og større inn mot mål. Det var først da det gjenstod 250 meter at italienske Yemaneberhan Crippa skrudde opp tempoet til en drivende spurt, at vi skjønte at det kanskje ikke var sikkert at vi fikk en norsk europamester. Og italieneren fosset forbi Zerei på de siste meterne inn mot mål og sikret seg EM-tittelen, med Zerei under sekundet bak. Crippa tok tidligere i EM en tredjeplass på 5000 meter der Jakob Ingebrigtsen vant.

Fem tøffe åpningsrunder

10.000-meteren i EM ble åpnet i hardt tempo. Det var franske Jimmy Gressier som tok føringen og satte opp en svært høy fart som ga en 1000-meter-passering på 2.40. Noe som ville gitt en sluttid på rundt europarekorden. De norske deltagerne Zerei Kbrom Mezngi. Magnus Tuv Myhre og Bjørnar Sandnes Lillefosse havnet her et stykke bak i feltet.

Zereis trener, Asle Tjelta, sa før løpet at opplegget til Zerei var at han skulle ta det litt rolig i starten for å så heller å øke farten utover i løpet. Og det var slik det gikk. Etter hvert kom både Zerei og Magnus seg opp i hovedfeltet, mens Bjørnar Sandnes Lillefosse måtte slippe feltet etter hardkjøret de første rundene. På siste runden ble han tatt igjen av Zerei, og han gav både plass til han på innerste banen og ga heiarop til lagkameraten sin, som da spurtet for en EM-tittel.

Og det var en jublende glad Zerei Kbrom Mezngi som kunne iføre seg det norske flagget og ta en æresrunde rundt stadion etter at sølvmedaljen var et faktum:

– Jeg har det ekstremt bra, jeg har ikke ord for å beskrive det, sa han til NRK etter løpet.

Veldig god også i 2021

Nå kom ikke EM-prestasjonen til Zerei Kbrom Mezngi ut av ingenting, fjorårssesongen viste at han var på nivå med de aller beste. Han løp inn til en ny norsk rekord på 10 km gateløp i Valencia i fjor, og i NM i år tok han NM-tittelen på 10.000 meter på en sterk tid etter å ha løpt mye av løpet alene.

Magnus Tuv Myhre tok en fin 7. plass på 28:02. Han fortalte til NRK etter løpet at på de siste rundene fulgte han med på løpet til Zeri på storskjermene på stadion.

Bjørnar Sandnes Lillefosse måtte gjøre store deler av løpet sitt alene, et stykke bak feltet.

– Vi åpnet jo på 8:15 på de første 3000 meter, og det var litt for fort for min del i hvert fall. Jeg måtte bare justere litt. Det var en litt dum dag i tillegg, så jeg måtte sikre at jeg ikke gikk helt i kjelleren.



Bildet: Bjørnar Sandnes Lillefosse gratulerer Zerei.

– Men det er kjekt å fullføre, jeg kom inn rett under 29 minutter. Og det var jo artig med Serei da. Han gikk litt for tidlig, men det var jo en tøff måte å gjøre det på.

– Så selv om det var en mørk dag for min del så var det utrolig stort å springe her. Jeg presterte jo ikke på mitt beste, men det er jo slik det er. Selv om man er i god form på forhånd, så vet man ikke om man har toppdagen eller ikke. Og i dag hadde jeg ikke det, forteller Bjørnar Sandnes Lillefosse til Kondis etter løpet.

Kondis hadde et intervju med Bjørnar Sandnes Lillefosse i Kondis nr. 5 i vår.

Franske Jimmy Gressier tok føringen fra start og satte opp en svært høy fart.

Zerei Kbrom Mezngi og Magnus Tuv Myhre godt plassert i feltet.

For Bjørnar Sandnes Lillefosse var EM et av sesongens store mål.

Resultater finale 10.000 meter:

Rank Bib Number Country Name Result 1 279 ITA CRIPPA Yemaneberhan 27:46.13 2 297 NOR MEZNGI Zerei Kbrom 27:46.94 PB 3 240 FRA SCHRUB Yann 27:47.13 PB 4 235 FRA GRESSIER Jimmy 27:49.84 5 284 ITA RIVA Pietro 27:50.51 PB 6 268 IRL GIDEY Efrem 27:59.22 PB 7 298 NOR MYHRE Magnus Tuv 28:02.18 PB 8 263 GER VOIGT Nils 28:02.19 9 255 GER FITWI SIBHATU Samuel 28:03.92 PB 10 273 ISR GETAHON Tadesse 28:04.37 PB 11 244 GBR CAIRESS Emile 28:07.37 12 249 GBR SCOTT Marc 28:07.72 SB 13 204 BEL DEBOGNIES Simon 28:08.60 14 215 ESP ALAIZ Roberto 28:14.86 15 237 FRA KOWAL Yoann 28:17.39 16 328 TUR KAYA Aras 28:23.77 17 224 ESP PÉREZ Juan Antonio 28:38.21 18 269 IRL HASO Hiko Tonosa 28:38.82 19 252 GER ABRAHAM Filimon 28:53.54 20 296 NOR LILLEFOSSE Bjørnar Sandnes 28:59.67 21 208 BEL SOMERS Michael 29:10.13 22 202 AUT VOJTA Andreas 29:56.71 DNF 205 BEL KIMELI Isaac DNF DNF 242 GBR ATKIN Sam DNF DNF 305 POR BARATA Samuel DNF DNF 200 ART EISA MOHAMMED Jamal Abdelmaji DNF

Da det er to runder igjen bestemmer Zerei Kbrom Mezngi seg for å sette inn en langspurt.



Bjørnar Sandnes Lillefosse må etter hvert slippe feltet og blir liggende alene en stund.

Finalen og hele EM i friidrett foregikk i Olympiaparken i München.

Crippa Yemaneberhan lykkes med å innhente Zerei i innspurten og tar EM-gullet. Franske Yann Schrub tar tredjeplassen.